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全球永續規格、在地創新體驗　Gogoro 竹東城市概念店正式開幕

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

睿能創意 (Gogoro Taiwan) 今日 (8/29) 於新竹縣竹東鎮東林路 112 號舉辦「Gogoro 竹東城市概念店 開幕儀式」，建築採用全球永續規格，並推動在地創新體驗，是全臺首間 Gogoro 城市概念店。

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全球永續規格、在地創新體驗　Gogoro 竹東城市概念店正式開幕
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Gogoro 台灣總經理姜家煒 (左二) 與現場長官貴賓共同剪綵。
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Gogoro 以「在地」、「創新」、「永續」的核心思維，打造全新的城市概念店，致敬每個城市獨特的活力與文化，邀請消費者依同探索未來生活的可能性。首間 Gogoro 城市概念店坐落在竹東，融入創新玻璃工藝與傳統客家文化，處處蘊含永續設計巧思，更串聯周邊生活圈推廣在地美食，也是首間提供客家語服務的 Gogoro 門市。

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新竹不僅以「風城」、「米粉故鄉」聞名，更是臺灣重要的玻璃產地，歷經近百年耕耘，全球 80% 的玻璃都曾出自新竹。作為 100% 可回收再利用的材料，玻璃在都會日常與永續生活中扮演著不可或缺的腳色。在新竹深耕逾五十年的春池玻璃，就是推動循環經濟與環境共生的在地典範。連結職人手藝、創作靈感與人文風情，展示未來生活的多元面貌。

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2023 年，全世界預計將有 43 座人口超過一千萬的巨型都市。全球氣候變遷已是最迫切的危機，加速永續轉型刻不容緩。永續是 Gogoro 的核心價值，透過科技創新改變人們使用與分享能源的方式，用更少的資源做更多的事，讓更多人參與永續生活，共同打造更乾淨、更聰明的宜居城市。

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