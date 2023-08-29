新臺幣 832 萬起 / 馬力高達 739 匹　Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé

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外觀方面，Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 採用 Turbo 車型獨有的車頭設計搭配高解析度 LED 矩陣式頭燈系統，加大的進氣孔搭配具有高亮澤黑色的導流片，輪拱飾板結合與車身同色的後保險桿近一步凸顯車型優異性能的特色，另外更擁有左右雙出的 Turbo 專屬排氣尾管及紅色煞車卡鉗，以達到畫龍點睛的視覺效果。若搭載 GT 套件，特徵可從車頭特定部位的黑色裝飾、黑色輪拱、碳纖維車頂、碳纖維擾流側板、鈦合金中央排氣管、以及碳纖維後下擾流板來辨別。
內裝方面，除了擁有車系改款後所導入的全數位化儀錶板、中央曲面螢幕、10.9 吋的乘客資訊娛樂顯示螢幕 (選配) 以外；Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 車內儀表板與門飾板以鋁質鑲嵌，車內頂篷更採用 Race-Tex 材質包覆，同時亦配備 GT 跑車式方向盤 (含電熱裝置)、駕馭模式切換器，以及十八向電動調整跑車真皮座椅 (另外提供十四向電動調整舒適座椅)。
動力方面，搭載的是 4.0 升雙渦輪增壓 V8 汽油引擎，可輸出 599PS 最大馬力，在佐以具備 176PS (130 kW) 輸出功率的電動馬達，使得總功率輸出為 739PS (544 kW)，峰值扭力更突破 950Nm，0 至 100 km/h 加速只需 3.7 秒，最高時速則可達 295 km/h；續航里程可達 81 km。同時，標配採用全新雙氣室與雙閥門技術的主動式氣壓懸吊、保時捷扭力分導升級系統 (PTV Plus)，保時捷動態底盤控制系統 (PDCC) 和後軸轉向系統則為選配項目。若搭載 GT 套件，0至 100 km/h加速則縮短至 3.6 秒，最高時速則可達 305 km/h；車身高度降低 10 mm、專屬軸承使車輛前軸的外傾角增加 -0.58 度，並標配保時捷陶瓷複合煞車系統 (PCCB)。
Cayenne 作為 Porsche 最成功的車款之一，即便是輛主打生活機能性的運動休旅車，但卻將品牌自豪的性能以及操控性融入其中，自 2002 正式量產至今已在國際間享有無數車主支持。繼 2023 年春季成功推出小改款車型後，再度推出主打極致性能的 Turbo E-Hybrid，相信可以吸引更多層峰消費者購買。