2.0 升直四引擎搭配電能驅動系統　全新 Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance 於德國

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動力配置方面，GLC 63 S E Performance 採用代號 M139l 的縱置式 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配後軸上的 Electric Drive Unit (EDU) 電動馬達來構成插電式混合驅動系統，可輸出 476hp 最大馬力及 545Nm 峰值扭力，其中馬達可有 10 秒長的時間發揮 204hp 馬力來創造 680hp 的綜效最大輸出，而扭力更來到 1,020Nm 之譜。
電能架構上，GLC 63 S E Performance 導入源於 F1 賽車的 400V 高電壓技術，配上 6.1kWh 容量的液冷式鋰電池模組，不僅增進散熱表現以維持更穩定的性能輸出，也提供純電駕駛模式而帶來最高 12 公里的零排放移動。
後軸的 EDU 電動馬達可有 10 秒長的時間發揮 204hp 馬力來創造 680hp 的綜效最大輸出，而扭力更來到 1,020Nm 之譜。
底盤方面，GLC 63 S E Performance 擁有可即時自動調節阻尼的 AMG RIDE CONTROL 懸吊系統，後軸標準配備主動轉向功能，另外也將 主動側傾穩定系統列為標準配備，足踏 21 吋鋁合金輪圈，煞車採用前六活塞卡鉗搭配 391mm 直徑的碟盤。
GLC 63 S E Performance 導入源於 F1 賽車的 400V 高電壓技術。
外觀方面，GLC 63 S E Performance 標準配備 AMG 空力套件，車頭擁有 AMG 專屬的直瀑式水箱護罩，此外還可加價 892.5 歐元 (約合新台幣 30,765 元) 選配 AMG 夜色套件，使進氣孔、車外後視鏡蓋及窗框均施以黑化處理，若加價 3,510.5 歐元 (約合新台幣 121,021 元) 選配 AMG 碳纖維套件，則可擁有大量碳纖維材質點綴。
GLC 63 S E Performance 足踏 21 吋鋁合金輪圈，內部搭配前六活塞煞車卡鉗搭配 391mm 直徑的碟盤。
GLC 63 S E Performance 標準配備 AMG 空力套件。內裝方面，GLC 63 S E Performance 擁有 12.3 吋數位儀表板搭配 11.9 吋 MBUX 直立式觸控螢幕，配備 AMG 專屬 Nappa 真皮包覆平底式方向盤及碳纖維座艙飾板，消費者可加價 5521.6 歐元 (約合新台幣 190,363 元) 選配 AMG 高階座椅來享有更戰鬥化的駕乘體驗。
現行 GLC 車系在邁入第二世代 (X 254) 後，先是在去年 6 月發表 SUV 車型，接著在今年 3 月推出 Coupé 車型 (C 254)，而隸屬於 Mercedes-AMG 的 GLC 43 4MATIC 及 GLC 63 S E Performance 車型則在今年 7 月問世，搭上該廠積極電動化的浪潮而導入 2.0 升 M139l 引擎建構的新世代動力平台，雖少去過往多缸引擎的聲浪，性能數字卻並未犧牲，後續的市場反應就留待消費者的接受度來決定了。
GLC 63 S E Performance 擁有 12.3 吋數位儀表板搭配 11.9 吋 MBUX 直立式觸控螢幕，配備 AMG 專屬 Nappa 真皮包覆平底式方向盤及碳纖維座艙飾板。
換上 2.0 升直列 4 缸引擎搭配電能驅動架構的 GLC 63 S E Performance 市場反應會如何？有待消費者接受度來回答了。