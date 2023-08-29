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不只防彈還防炸　小改款 BMW X5 Protection VR6 將在 2023 IAA Mobility 慕尼黑車展

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

BMW 今日 8/29 宣布，小改款 X5 Protection VR6 防彈車將在今年 9 月舉辦的 IAA Mobility 慕尼黑車展中正式發表，預計 2024 年 2 月起開始交車。

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BMW X5 Protection VR6
BMW X5 Protection VR6
小改款 X5 Protection VR6 大幅增加包括車門、車頂、防火牆及各處鈑件的強度，也具備行李廂區域的防彈護板，戶因此在防護表現方面，符合 Bullet Resistant Vehicles (VPAM BRV) 防彈等級，可抵禦 7.62x39 口徑的子彈，此外也符合 Explosive Resistant Vehicles (VPAM ERV 第三版) 防爆等級，可在 4 公尺以上的距離承受 15 公斤的 TNT 炸藥爆炸，而懸吊系統也進行強化來滿足因防護措施而帶來的額外重量。

BMW X5 Protection VR6
BMW X5 Protection VR6
小改款 X5 Protection VR6 標準搭配 M Sport 套件。
外觀部分，小改款 X5 Protection VR6 延續小改款後 X5 家族的樣貌，包括整合箭矢形日行燈及心跳樣式方向燈的頭燈，以及更銳利的保險桿，車尾當然也換上雙 L 型燈條形成 X 字樣的燈組，而套件造型延續 M60i 車型的配置，包括雙腎形水箱護罩、車外後視鏡蓋、窗框及下擾流均施以亮黑塗裝。

BMW X5 Protection VR6
BMW X5 Protection VR6
車尾配置雙邊四出排氣尾管造型。
內裝方面，小改款 X5 Protection VR6 導入包含 12.3 吋數位儀錶板及 14.9 吋懸浮式曲面螢幕在內的座艙革新，內裝大量運用 Sensafin 皮質包覆，而乘坐高度也較標準版 X5 增加以帶來更良好的防護性，後排則標準採用雙座配置，車內設有可向外通訊的對講機，也可透過車頂天線來接收數位廣播。較特別的是，BMW 提供駕駛專屬的戰術訓練課程，以幫助駕駛培養戰鬥技能，確實發揮 X5 Protection VR6 的保護效益。

BMW X5 Protection VR6
BMW X5 Protection VR6
小改款 X5 Protection VR6 導入包含 12.3 吋數位儀錶板及 14.9 吋懸浮式曲面螢幕在內的座艙革新。
座椅採用 Sensafin 皮質包覆，乘坐位置較標準版 X5 更高，後排採用雙人座配置。
BMW X5 Protection VR6
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後座乘客不僅受到防彈與防爆保護，也享有專屬的獨立雙區恆溫空調設定及出風口。
動力配置方面，小改款 X5 Protection VR6 採用 4.4 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕油電複合系統，可輸出 530hp 最大馬力及 750Nm 峰值扭力，搭配 8 速 Steptronic 手自排變速箱及 xDrive 四輪驅動系統之下，原廠表現 0-100km/h 加速需時 5.9 秒完成，極速為 210km/h。

國內市場方面，BMW 總代理汎德選在今年 8 月 10 日導入小改款 X5 車系，編成與建議售價分別是 xDrive30d xLine (新台幣 345 萬元起) 及 xDrive40i M Sport (新台幣 392 萬元起)，本站已試駕 xDrive40i M Sport 車型，圖文報導可 [按此參閱]

BMW X5 Protection VR6
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