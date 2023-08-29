不只防彈還防炸　小改款 BMW X5 Protection VR6 將在 2023 IAA Mobility 慕尼黑車展

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小改款 X5 Protection VR6 大幅增加包括車門、車頂、防火牆及各處鈑件的強度，也具備行李廂區域的防彈護板，戶因此在防護表現方面，符合 Bullet Resistant Vehicles (VPAM BRV) 防彈等級，可抵禦 7.62x39 口徑的子彈，此外也符合 Explosive Resistant Vehicles (VPAM ERV 第三版) 防爆等級，可在 4 公尺以上的距離承受 15 公斤的 TNT 炸藥爆炸，而懸吊系統也進行強化來滿足因防護措施而帶來的額外重量。
外觀部分，小改款 X5 Protection VR6 延續小改款後 X5 家族的樣貌，包括整合箭矢形日行燈及心跳樣式方向燈的頭燈，以及更銳利的保險桿，車尾當然也換上雙 L 型燈條形成 X 字樣的燈組，而套件造型延續 M60i 車型的配置，包括雙腎形水箱護罩、車外後視鏡蓋、窗框及下擾流均施以亮黑塗裝。
小改款 X5 Protection VR6 標準搭配 M Sport 套件。
內裝方面，小改款 X5 Protection VR6 導入包含 12.3 吋數位儀錶板及 14.9 吋懸浮式曲面螢幕在內的座艙革新，內裝大量運用 Sensafin 皮質包覆，而乘坐高度也較標準版 X5 增加以帶來更良好的防護性，後排則標準採用雙座配置，車內設有可向外通訊的對講機，也可透過車頂天線來接收數位廣播。較特別的是，BMW 提供駕駛專屬的戰術訓練課程，以幫助駕駛培養戰鬥技能，確實發揮 X5 Protection VR6 的保護效益。
車尾配置雙邊四出排氣尾管造型。
小改款 X5 Protection VR6 導入包含 12.3 吋數位儀錶板及 14.9 吋懸浮式曲面螢幕在內的座艙革新。
座椅採用 Sensafin 皮質包覆，乘坐位置較標準版 X5 更高，後排採用雙人座配置。
動力配置方面，小改款 X5 Protection VR6 採用 4.4 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕油電複合系統，可輸出 530hp 最大馬力及 750Nm 峰值扭力，搭配 8 速 Steptronic 手自排變速箱及 xDrive 四輪驅動系統之下，原廠表現 0-100km/h 加速需時 5.9 秒完成，極速為 210km/h。
後座乘客不僅受到防彈與防爆保護，也享有專屬的獨立雙區恆溫空調設定及出風口。
國內市場方面，BMW 總代理汎德選在今年 8 月 10 日導入小改款 X5 車系，編成與建議售價分別是 xDrive30d xLine (新台幣 345 萬元起) 及 xDrive40i M Sport (新台幣 392 萬元起)，本站已試駕 xDrive40i M Sport 車型，圖文報導可 [按此參閱]。