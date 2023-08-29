熊貓騎士駕馭純電越野小車領域 可惜只有長相還行、越野能力是0

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2022年的12月其實就已經推出了標準版本的熊貓，不過這輛熊貓騎士在外觀上進行了重新設計，車頭保留了原本圓形的LED頭燈，在中間則是透過塑料製成的水箱護罩面板妝點，下方的保桿也用上了防刮材質，在輪拱、側裙、後保險桿也都是一樣，另外在引擎蓋上方有著類似把手的設計，與車頂架的顏色一致，創造出了特別的粗獷感，B柱上也有個小梯子，雖然只是裝飾用而已，卻依舊令人印象深刻，而輪圈也換上了新的五幅式設計，讓人真的以為能開去越野。
事實上這輛車完全沒辦法擁有越野能力，因為就連離地高也與一般的車款相同，而裝上了這些額外配件之後，熊貓騎士車長3,135mm、寬1,565mm、高1,655mm、軸距2,015mm，雖然車格看起來都有放大一點，不過都只是裝飾品的功勞，實質上完全沒有改變，但其實這輛車機能非常優秀，可以容納四名成人之外，後座椅折疊後還有800公升的行李箱容積，前方也有9.2吋的全數位儀表以及8吋車機系統，動力則是單電動馬達，40匹/11.2公斤米的最大輸出，配置17.03kWh的鋰電池，最大行駛里程僅有200公里(CLTC標準)，真的是重看不重用，但價格非常便宜，在4～5萬人民幣之間，折合台幣約17.5～21.9萬元。