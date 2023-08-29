採用黑色元素 / 限量 400 輛　Nissan Juke Shadow 特別版於法國推出

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Nissan Juke Shadow Nissan 在法國推出限量 400 輛的 Juke Shadow 特別版。

Nissan Juke Shadow Juke Shadow 是基於當地 N-Connecta 等級而生。

Nissan Juke Shadow Juke Shadow 採用黑色車頂塗裝及車外後視鏡蓋烤漆。

Nissan Juke Shadow 車身後方擁有整合式擾流尾翼，足踏 17 吋雙色五輻式鋁合金輪圈，排氣尾管採用向下排放的隱藏式設計，

Juke Shadow 特別版採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可在 5,250rpm 時輸出 114hp 最大馬力，在 1,750~4,000rpm 間可輸出 180Nm 峰值扭力，超增壓狀態可來到 200Nm。