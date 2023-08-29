Citroën發表Type Holidays掀頂露營概念車，預告未來新假期

採用黑色元素 / 限量 400 輛　Nissan Juke Shadow 特別版於法國推出

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Nissan 日前於法國市場發表 Juke Shadow 特別版，採用限量 400 輛的方式販售，建議售價為 27,900 歐元起 (約合新台幣 96.2 萬元起)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nissan Juke Shadow
Nissan Juke Shadow
Nissan 在法國推出限量 400 輛的 Juke Shadow 特別版。
此回 Nissan 在法國市場推出的 Juke Shadow 特別版，是基於當地 N-Connecta 等級，在外觀採用黑色烤漆的車頂與車外後視鏡蓋，車側足踏 17 吋雙色五輻式鋁合金輪圈，車色部分提供 Clay Grey (灰色)、Lunar White (白色) 及 Magnetic Blue (藍色) 共 3 款選項。

Nissan Juke Shadow
Nissan Juke Shadow
Juke Shadow 是基於當地 N-Connecta 等級而生。
Nissan Juke Shadow
Nissan Juke Shadow
Juke Shadow 採用黑色車頂塗裝及車外後視鏡蓋烤漆。
Nissan Juke Shadow
Nissan Juke Shadow
車身後方擁有整合式擾流尾翼，足踏 17 吋雙色五輻式鋁合金輪圈，排氣尾管採用向下排放的隱藏式設計，
配備方面，Juke Shadow 特別版擁有前後停車輔助雷達、倒車攝影機、Android Auto / Apple CarPlay 智慧型手機連結功能。動力配置方面，Juke Shadow 採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 6 速手排或 7 速雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，可在 5,250rpm 時輸出 114hp 最大馬力，在 1,750~4,000rpm 間可輸出 180Nm 峰值扭力，超增壓狀態可來到 200Nm。

Juke Shadow 特別版採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可在 5,250rpm 時輸出 114hp 最大馬力，在 1,750~4,000rpm 間可輸出 180Nm 峰值扭力，超增壓狀態可來到 200Nm。
國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產是在 2020 年 11 月 19 日正式導入第二代 Juke 車系，目前販售的 2023 年式 Juke 車系是在 2022 年 10 月 14 日開始預售，而最新的編成與建議售價分別是英倫版 (新台幣 90.9 萬元起)、駕趣版 (新台幣 98.9 萬元起) 及駕趣享樂版 (新台幣 102.9 萬元起)，接下來 7Car<小七車觀點> 將持續追蹤 2024 年式導入的最新消息，敬請留意。

Nissan Juke Shadow
Nissan Juke Shadow

熊貓騎士駕馭純電越野小車領域 可惜只有長相還行、越野能力是0

副車架有裂縫卻判定正常 特斯拉Model Y的車主要當心了

不只防彈還防炸　小改款 BMW X5 Protection VR6 將在 2023 IAA Mobility 慕尼黑車展

2.0 升直四引擎搭配電能驅動系統　全新 Mercedes-AMG GLC 63 S E Performance 於德國

我是廣告 請繼續往下閱讀