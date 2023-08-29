採用黑色元素 / 限量 400 輛　Nissan Juke Shadow 特別版於法國推出

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Nissan 在法國推出限量 400 輛的 Juke Shadow 特別版。此回 Nissan 在法國市場推出的 Juke Shadow 特別版，是基於當地 N-Connecta 等級，在外觀採用黑色烤漆的車頂與車外後視鏡蓋，車側足踏 17 吋雙色五輻式鋁合金輪圈，車色部分提供 Clay Grey (灰色)、Lunar White (白色) 及 Magnetic Blue (藍色) 共 3 款選項。
Juke Shadow 是基於當地 N-Connecta 等級而生。
Juke Shadow 採用黑色車頂塗裝及車外後視鏡蓋烤漆。
車身後方擁有整合式擾流尾翼，足踏 17 吋雙色五輻式鋁合金輪圈，排氣尾管採用向下排放的隱藏式設計，配備方面，Juke Shadow 特別版擁有前後停車輔助雷達、倒車攝影機、Android Auto / Apple CarPlay 智慧型手機連結功能。動力配置方面，Juke Shadow 採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 6 速手排或 7 速雙離合器自手排變速箱及前輪驅動，可在 5,250rpm 時輸出 114hp 最大馬力，在 1,750~4,000rpm 間可輸出 180Nm 峰值扭力，超增壓狀態可來到 200Nm。
Juke Shadow 特別版採用 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，可在 5,250rpm 時輸出 114hp 最大馬力，在 1,750~4,000rpm 間可輸出 180Nm 峰值扭力，超增壓狀態可來到 200Nm。國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產是在 2020 年 11 月 19 日正式導入第二代 Juke 車系，目前販售的 2023 年式 Juke 車系是在 2022 年 10 月 14 日開始預售，而最新的編成與建議售價分別是英倫版 (新台幣 90.9 萬元起)、駕趣版 (新台幣 98.9 萬元起) 及駕趣享樂版 (新台幣 102.9 萬元起)，接下來 7Car<小七車觀點> 將持續追蹤 2024 年式導入的最新消息，敬請留意。