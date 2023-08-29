自己的充電站自己開　Mercedes-Benz Charging Hubs 將於今年秋季開始營運

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Mercedes-Benz 自有的充電站將在今年 10 月啟用。首波於今年 10 月啟用的 Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站坐落於美國亞特蘭大、中國大陸成都及德國曼海姆，Mercedes-Benz 計畫在 2024 年底前於全世界設立至少 2,000 座高功率充電樁，而長期目標是在 2030 年前於全球建立至少 2,000 座 Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站，使充電樁總數達到 10,000 枝以上。
Mercedes-Benz 期望在 2030 年前於全球建立至少 2,000 座 Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站，使充電樁總數達到 10,000 枝以上。在設計方面，Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站依據所在地區的供電與環境狀態，可提供最高 400kW 的充電功率，而充電樁插頭將支援 CCS1、CCS2、北美的 NACS 及中國大陸的 GB/T 規格，而其充電系統具備智慧管理機能，使連上線的充電車輛可依其最高支援的充電功率來補充電力，原廠表示可有效節省車主等待充電的時間。
Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站依據所在地區的供電與環境狀態，可提供最高 400kW 的充電功率。
充電樁插頭將支援 CCS1、CCS2、北美的 NACS 及中國大陸的 GB/T 規格。在選址方面，Mercedes-Benz Charging Hubs 以主要的交通節點為優先考量，並且也會選擇 Mercedes-Benz 授權經銷據點，在建置 Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站時，也將提供茶點、餐飲及洗手間等服務。為了安全，在 Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站內也會安裝監視攝影機，上方會設置遮陽/遮雨蓬，而現場的燈光除了提供照明機能外，也可呈現充電樁的可用情形與充電車輛的充電狀態 (SoC)。
Mercedes-Benz Charging Hubs 將提供茶點、餐飲及洗手間等服務。在經營方面，Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站會向所有汽車品牌的電動車開放，以協助推展零排放的目標，然而 Mercedes-Benz 車主可透過 Mercedes me Charge 服務來預約以減少等待時間。
Mercedes-Benz Charging Hubs 充電站會向所有汽車品牌的電動車開放，以協助推展零排放的目標。Mercedes-benz 目前正致力於發展 "Ambition 2039" 的永續願景，因此在充電站的能源上將盡可能採用 100% 可再生的電力，以使碳足跡有效降低，最終邁向碳中和的終極目標。
Mercedes-benz 目前正致力於發展 "Ambition 2039" 永續願景，將盡可能採用 100% 可再生的電力供應充電站，以使碳足跡有效降低。