強化空間感與便利性　全新大改款 Škoda Kodiaq / Superb 內裝設計曝光

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新世代 Kodiaq 採用更簡潔的座艙，配備 10 吋虛擬儀錶及 13 吋中控台多媒體螢幕。新世代 Kodiaq 及 Superb 的座艙採用更簡潔的設計風格，配備 10 吋液晶儀錶板的虛擬座艙，中控台擁有 13 吋懸浮式多媒體觸控螢幕，而中控台主要的控制介面，已簡化至位於出風口下方的 Škoda Smart Dials 多功能旋鈕當中，排檔桿則移動至方向機柱右側，使中央鞍座擁有更多置物空間。
新世代 Kodiaq 在中控台導入 Škoda Smart Dials 多功能旋鈕，可大幅簡化實體按鍵。此套 Škoda Smart Dials 多功能旋鈕由三顆帶有中央 3.2 公分寬液晶螢幕的旋鈕構成，外側兩顆旋按可操作空調溫度、座椅加熱及座椅通風功能，中央旋鈕則可操作娛樂系統音量、空調風量、空調風向、智慧空調、駕駛模式及導航地圖縮放。旋鈕相關設定可在中控台螢幕內進行。
新世代 Superb 在導入 Škoda Smart Dials 並將排檔桿移動至方向機柱右側後，中央鞍座享有更多置物空間。Škoda 也表示新世代的座艙會在細節施以深色鍍鉻處理，車內後視鏡旁設置 USB Type-C 插座，中央鞍座內配備 15W 功率的手機無線充電 (含主動散熱功能)，前門飾板內藏有雨傘收納處，而 Ergo 座椅將運用永續材質製作，並配備按摩功能。
圖為大改款 Superb 的中控台設計。除了內裝的樣貌與部分資訊外，Škoda 並未提供更多關於全新 Kodiaq 與 Superb 的訊息，預料在秋季發表之前，該廠還會陸續釋出消息，7Car<小七車觀點> 將持續為讀者們追蹤報導，敬請鎖定。