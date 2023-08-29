歡慶超級充電站進軍歐洲 10 週年　Tesla 開放歐洲電動車主免費充電

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Tesla 歡慶超級充電站進軍歐洲 10 週年，今日開放免費充電。Tesla 最早於 2013 年的 8 月 29 日在挪威啟用 6 座超級充電站，正式開始經營在歐洲市場的充電網路，經過 10 年的發展，迄今已擁有橫跨 36 個國家，超過 960 個充電據點，超過 1.3 萬支超級充電槍，最高充電功率為 250kW，車主約需 15 分鐘的充電時間可補充約 240 公里的續航里程，而充電站內充電設備正常運作時間比例達到 99.98%。
Tesla 在歐洲擁有超過 960 個充電據點，超過 1.3 萬支超級充電槍。Tesla 指出，目前在歐洲地區營運的 Supercharger 超級充電站中，已有約 70% 向其他廠牌車主開放，其餘約 30% 則尚未開放，未來是否有望開放，有待該廠親自證實。
Tesla 在歐洲擁有的超級充電站有 70% 向其他廠牌車主開放。國內市場方面，Tesla 是在 2017 年 1 月 23 日時，啟用位在台北花博公園的第一座超級充電站，內部配置 6 枝充電樁，供最早引進的 Model S 車主們使用。如今 Tesla 已在國內擁有 75 座超級充電站，合計超過 400 支超級充電座，未來是否有望在週年慶時比照歐洲推出免費充電活動，有待觀察。
Tesla 在國內擁有 75 座超級充電站，合計超過 400 支超級充電座。