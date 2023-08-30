主打純電車 Mini 預告新世代 Cooper EV 和 Countryman EV 將在 9 月登場

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Mini 預告全新世代 Cooper EV 和 Countryman EV 將在 IAA 車展亮相。全新的入門 Cooper E 將採用容量為 40kWh 電池模組，可提供約 386公里的續航里程。其搭載的單顆電動馬達可發揮 181 匹最大馬力，而 Cooper SE 則將換上 54kWh 的電池模組，並改採輸出達 215 匹的單顆電動馬達。
內裝佈局上，目前已經確認搭載新一代車機系統 Mini Operating System 9，首度應用在 9.44 吋的超大型圓形霧控螢幕，其以 Android 開放原始碼計畫(AOSP) 為基礎所設計，具備多項新穎的功能，包括智慧助手、互聯網商城、全新導航系統等等。
至於第三代大改款 Countryman 則是與第三代 BMW X1 (以及 iX1 )共享 FAAR 平台打造，也因此讓車格從原本的都會跨界車轉型為更加純正的 SUV 血統。原廠初期規劃兩款純電車型，分別是 Countryman E 和 Countryman SE ALL4。其中 Countryman E 將搭載一組可產生 188 批最大馬力的電動馬達系統，而 Countryman SE ALL4 則將配備雙電動馬達，可發揮出 308 匹最大綜效輸出。兩款車型均採用容量達 64.7 kWh 電池模組，其最大續航里程可達 450 公里 (WLTP)，整體續航表現與同平台的BMW iX1 xDrive30的 438 公里相當。至於汽油動力方面目前 Mini 官方仍未透露，但整體的動力配置有望與 BMW X1 看齊。
第三代大改款 Countryman 將從 2023 年 11 月開始與 BMW iX1 一起在德國萊比錫工廠生產，也是 Mini 的車款首次在德國生產。
Mini 新世代純電車款將於 9 月德國慕尼黑 IAA 車展上正式亮相，屆時將成為 BMW 集團大型電動化展秀的一份子。