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14 年磨 3 劍 巴西長青皮卡 Volkswagen Saveiro 再度迎來改款

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Volkswagen 近日推出 2024 Saveiro 貨卡，該車過往一直專注在南美洲市場，而這次改款亦是繼續沿用原本的平台，針對外觀及配備上進行升級。

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第五代 Volkswagen Saveiro 自 2009 年推出以來迎來第三次改款更新。
Volkswagen Saveiro 是巴西市場當中產品壽命最長的一款皮卡，其自 1982 年亮相以來已推出五代車型，總銷量超過 160 萬輛。而現行第五代車型首度於 2009  年登場，並先後於 2013 年和 2016 年進行改款，這次的 2024 年式車型則是第三次改款更新。

首先在外觀上，2024 Saveiro 最明顯的改變在於車頭造型，包括新樣式的前大燈、霧燈以及水箱罩，同時換上新造型合金輪圈。引擎蓋則改採用蚌殼式造型，並增大表面的線條更顯立體感。除此之外，全車的黑色防刮材質也進一步增大面積，車尾部分則換上新式的燻黑尾燈，視覺上更接近品牌最新的特徵。

另外這次 Saveiro 也遵循老大哥 Amarok，新增 Extreme 旗艦車型，在外觀上具有專屬的 Extreme 徽飾、C 柱上有指南針風格標誌，並搭載鑽石切割 15 吋輪圈、Oliver Gray 車漆、鋁合金防滑踏板以及消光黑字樣等。

車型編成上除了Extreme 旗艦車型之外，亦有單廂式的 Saveiro 入門車型以及中階的雙廂 Trendline 車型，全車系均標配倒車雷達、ESC、坡道起步輔助系統和四輪碟煞。頂規 Extreme車型則追加搭載 Oliver Gray 皮革座椅、髮絲紋飾條、多媒體觸控螢幕、4揚聲器音響和倒車顯影。另外原廠也提供 Tech package 套件選配，包括防眩光後視鏡、定速巡航、自動頭燈啟閉/雨刷和陡坡緩降控制系統。

動力系統上則依舊維持原有 1.6 自然進氣引擎，可發揮出 116ps 最大馬力及 158Nm 峰值扭力，並搭配 5 速手排變速箱。

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