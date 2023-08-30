品牌首款純電動 Hyper-GT 跑房車　全新 Lotus Emeya 將在今年 9 月 7 日發表

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Lotus 將在今年 9 月 7 日發表品牌首款純電動 Hyper-GT 跑房車 Emeya。目前 Lotus 先釋出些許影片及圖片，並以 "For the drivers" (為駕駛而生) 作為號召，代表此車定位在 GT 級距，亦重視駕馭樂趣。從車頭來看，Emeya 採用雙層分離式 LED 燈組，前蓋具有立體的鈑金線條，而車外後視鏡導入了數位鏡頭設計，車頂前端接近擋風玻璃處可見到飾蓋，預料 Emeya 也將搭載光達系統以提供輔助駕駛機能。
Emeya 採用採用雙層分離式 LED 燈組，預料也會搭載光達系統。車尾部分，Emeya 將採用帶有懸浮車頂風格的 C 柱設計，而尾燈組則透過貫穿式的 LED 燈具構成，尾門後方搭載主動升降式擾流板，尾門中央將 LOTUS 字樣羅列開來，呼應去年發表的 Eletre 開創的全新品牌設計語彙。
Emeya 車尾採用帶有懸浮車頂風格的 C 柱設計，而尾燈組則透過貫穿式的 LED 燈具構成。至於 Emeya 採用的硬體架構，目前原廠雖尚未證實，但可以推算會與 Eletre 同樣運用 800V 架構，搭配滑板式的電動車底盤配置，並以雙馬達創造 600hp 以上的輸出表現，7Car<小七車觀點> 將在 Emeya 正式發表後帶來更詳細的報導，敬請期待。
Emeya 預計也會採用如同 Eletre 的 800V 架構。