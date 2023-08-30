強化空間感與便利性　全新大改款 Škoda Kodiaq / Superb 內裝設計曝光

世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Fiat 500 車系自 1957 年登場，便以圓潤、俏皮以及時尚的姿態聞名，成為義大利國民小車的象徵；而近日原廠更以純電版本 500e 為原型，打造了一輛能夠自由穿梭英國擁擠市區的行動冰淇淋車，以配合政府對於淨零排放的願景。

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世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
Fiat 表示由於空氣和噪音污染問題，倫敦市內的卡姆登 (Camden)、格林威治 (Greenwich)、威斯敏斯特 (Westminster) 等地區已開始禁止或限制內燃機冰淇淋車的使用，約 83% 的英國人同意“冰淇淋車是英國文化的精髓”，如果冰淇淋車從英國街道上消失，多半的人會感到不安與難過。

世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
500e Gelateria Edition 以屢獲殊榮的 Fiat 500e 純電動車為基礎，小巧的尺碼方便穿梭於車水馬龍的城市地區，外觀採用藍 / 白雙色的俏皮烤漆，並且貼上 Gelateria (義式冰淇淋) 的字樣；車室內移除了副駕駛和後排座椅，使得服務員可以在車內自由動作，並設置可儲存多達 30 升的冰淇淋櫃 (每天足以供應約 300 人份) 以及可擺放甜筒、冰杓、摺疊躺椅等器具，放下織布敞篷後更可升起復古風格的遮陽頂篷。

世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
世界最小行動冰淇淋車　Fiat 500 Gelateria Edition 概念車登場
國內方面，雖然目前臺灣市場並沒有 Fiat 總代理，但仍有不少貿易商持續導入，如專門引進 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 義大利車款的 PIT 挪威特國際便是其中一員，滿足少數追求與眾不同的消費者需求，

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