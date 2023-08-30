世界最小行動冰淇淋車 Fiat 500 Gelateria Edition 登場
Fiat 500 車系自 1957 年登場，便以圓潤、俏皮以及時尚的姿態聞名，成為義大利國民小車的象徵；而近日原廠更以純電版本 500e 為原型，打造了一輛能夠自由穿梭英國擁擠市區的行動冰淇淋車，以配合政府對於淨零排放的願景。
7Car 小七車觀點
Fiat 表示由於空氣和噪音污染問題，倫敦市內的卡姆登 (Camden)、格林威治 (Greenwich)、威斯敏斯特 (Westminster) 等地區已開始禁止或限制內燃機冰淇淋車的使用，約 83% 的英國人同意“冰淇淋車是英國文化的精髓”，如果冰淇淋車從英國街道上消失，多半的人會感到不安與難過。 500e Gelateria Edition 以屢獲殊榮的 Fiat 500e 純電動車為基礎，小巧的尺碼方便穿梭於車水馬龍的城市地區，外觀採用藍 / 白雙色的俏皮烤漆，並且貼上 Gelateria (義式冰淇淋) 的字樣；車室內移除了副駕駛和後排座椅，使得服務員可以在車內自由動作，並設置可儲存多達 30 升的冰淇淋櫃 (每天足以供應約 300 人份) 以及可擺放甜筒、冰杓、摺疊躺椅等器具，放下織布敞篷後更可升起復古風格的遮陽頂篷。 國內方面，雖然目前臺灣市場並沒有 Fiat 總代理，但仍有不少貿易商持續導入，如專門引進 Alfa Romeo、Fiat、Abarth 義大利車款的 PIT 挪威特國際便是其中一員，滿足少數追求與眾不同的消費者需求，