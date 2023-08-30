Century SUV 成真？Toyota 預告將在今年 9 月 6 日帶來全新休旅作品

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Toyota 預告將在今年 9 月 6 日帶來全新休旅作品，研判就是傳聞中的 Century 旗艦房車的 SUV 版本。其實早在今年 6 月 21 日舉辦全新第四代 Alphard 暨第三代 Vellfire 車系的發表會時，便由該廠品牌長暨設計與車輛研發部門的主管 Simon Humphries 以結尾的彩蛋首度預告，他指出 Century 是 Toyota 終極的司機 (chaffeur) 車體驗，然而此車必須隨著 Toyota 一起往未來進步，因此今年稍晚便將帶來全新的成果。
Toyota 品牌長 Simon Humphries 在今年 6 月 21 日發表全新第四代 Alphard 暨第三代 Vellfire 車系時，便在演說結尾預告 Century 車系將迎接新成員加入。如今總算確立發表時間，相信就會是 Century 旗艦房車的 SUV 版本，從目前 Toyota 釋出的圖片來看，左側可見到司機配戴手套準備幫後座買家開門，而此車的線條承襲了現行第三代 Century 兼具古典與莊嚴穩重氣息的輪廓，窗框造型相當方正聳立，而車尾燈則運用當今 Toyota 在車頭愛用的雙層分離式造型。
至於詳細的規格與訊息，則需要等到 9 月 6 日發表會時才能確認，預料也有望搭載現行第三代 Century 房車採用的 5.0 升 V8 汽油引擎搭配油電混合動力系統，7Car<小七車觀點> 將在當日帶來更詳細的報導，敬請鎖定。
現行第三代 Century 房車於 2017 年登場。Century 車系最早於 1967 年問世，作為 Toyota 品牌乃至於日本國產車中最為旗艦的代表，直到 1997 年才推出第二世代大改款新車，並且擁有日本車中少見的 V12 引擎，直到 2017 年發表第三世代後，才取消 V12 配置。
1967年問世的第一代 Century 採用 3.0 升 V8 動力，奠定日本旗艦房車的基礎。如今隨著市場趨勢轉變，以及 Rolls-Royce 破天荒推出 Cullinan 車系建立層峰 SUV 級距，Toyota 也將帶來自身的詮釋，給予日本金字塔頂端客群有別於傳統 Century 的選擇，至於未來有無輸出海外的規劃，也是值得關注的地方。
第二代 Century 於 1997 年接棒，搭載日本量產中少見的 V12 引擎。