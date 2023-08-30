Century SUV 成真？Toyota 預告將在今年 9 月 6 日帶來全新休旅作品

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7Car 小七車觀點

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Toyota Century Toyota 預告將在今年 9 月 6 日帶來全新休旅作品，研判就是傳聞中的 Century 旗艦房車的 SUV 版本。

Toyota Century Alphard Vellfire Toyota 品牌長 Simon Humphries 在今年 6 月 21 日發表全新第四代 Alphard 暨第三代 Vellfire 車系時，便在演說結尾預告 Century 車系將迎接新成員加入。

Toyota Century

Toyota Century 現行第三代 Century 房車於 2017 年登場。

1967年問世的第一代 Century 採用 3.0 升 V8 動力，奠定日本旗艦房車的基礎。