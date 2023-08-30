強化空間感與便利性　全新大改款 Škoda Kodiaq / Superb 內裝設計曝光

Ford 獲德國官方批准　將開放車主啟動 BlueCruise 於部分高速公路放開雙手行駛

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點



我是廣告 請繼續往下閱讀
Ford 近日獲得德國聯邦汽車運輸局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 批准，可在德國境內公路使用該廠的 BlueCruise 半自動駕駛輔助系統。

Ford BlueCruise
Ford BlueCruise
Ford BlueCruise 系統獲得德國聯邦汽車運輸局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 批准，可在部分高速公路啟動放開雙手的自動駕駛輔助功能。
德國聯邦汽車運輸局允許 Ford 車主使用 BlueCruise 系統時，可在特定情況下，行駛部分稱為 Blue Zone (藍色區域) 的聯邦高速公路時，放開雙手讓系統自動駕駛，可幫助降低疲勞，不過駕駛仍有義務持續注意路況，以便在系統無法運作時接替駕駛。

駕駛啟用 BlueCruise 後，仍有義務持續注意路況，以便在系統無法運作時接替駕駛。
Ford 的 BlueCruise 系統是透過前方攝影鏡頭來偵測道路標線、速限標誌及前方車流狀態，而輔助系統可藉此調整轉向、加速、煞車來幫助車輛維持車距並保持於車道中央。在 BlueCruise 系統運作時，也會透過車內位於方向盤後方的紅外線攝影機來監測駕駛人狀態，以確保駕駛人具有足夠的專注度。

Ford BlueCruise
Ford BlueCruise
BlueCruise 可調整轉向、加速、煞車來幫助車輛維持車距並保持於車道中央。
根據 Ford 內部統計資料，自 2021 年開始導入 BlueCruise 於北美市場後，迄今旗下 Ford 品牌與 Lincoln 品牌已有超過 19.4 萬輛搭載 BlueCruise，累計使用自動駕駛模式行駛超過 1.75 億公里，累積一定的穩定性。在歐洲市場，Ford 工程團隊也已在公共道路測試約 16 萬公里，包括在英國針對惡劣天候與道路施工路段所進行的測試。

Ford BlueCruise
Ford BlueCruise
BlueCruise 在北美已由 19.4 萬輛搭載車輛累積行駛超過 1.75 億公里。
Ford 獲得德國聯邦汽車運輸局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 的批准之後，首款提供 BlueCruise 在高速公路放開雙手行駛功能的車款將是 Mustang Mach-E 純電動休旅車，預計接下來數週之內就會開放車主選購。

Ford BlueCruise Mustang Mach-E
Ford BlueCruise Mustang Mach-E
Mustang Mach-E 成為德國首款可選配 BlueCruise 的車型。
國內市場方面，福特六和選在去年 12 月 22 日舉辦的 Media Gala 活動中首度將 Mustang Mach-E 亮相，並在今年 8 月 2 日舉辦的預賞會中展開預售，編成與報價分別是 Select (新台幣 208 萬元起)、Premium (新台幣 248 萬元起) 及 GT (新台幣 268 萬元起)，首波 300 輛配額在開始接單後約 2 週的時間便全數售罄，其中 GT 佔 70% 以上，因此福特六和爭取額外 150 輛配額，可在今年底前開始交車。

Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Mustang Mach-E 已在國內展開接單。

硬漢越野新選擇　INEOS Grenadier 將於 9/6 國內正式發表

強化電動車發展，McLaren Applied發表全新800V 碳化矽 (SiC)逆變器IPG5-x

直六引擎確定來臺！　Mazda CX-60 現身新車審驗資料

Century SUV 成真？Toyota 預告將在今年 9 月 6 日帶來全新休旅作品

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問