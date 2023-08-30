Ford 獲德國官方批准　將開放車主啟動 BlueCruise 於部分高速公路放開雙手行駛

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Ford BlueCruise Ford BlueCruise 系統獲得德國聯邦汽車運輸局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 批准，可在部分高速公路啟動放開雙手的自動駕駛輔助功能。

駕駛啟用 BlueCruise 後，仍有義務持續注意路況，以便在系統無法運作時接替駕駛。

Ford BlueCruise BlueCruise 可調整轉向、加速、煞車來幫助車輛維持車距並保持於車道中央。

Ford BlueCruise BlueCruise 在北美已由 19.4 萬輛搭載車輛累積行駛超過 1.75 億公里。

Ford BlueCruise Mustang Mach-E Mustang Mach-E 成為德國首款可選配 BlueCruise 的車型。