Ford 獲德國官方批准　將開放車主啟動 BlueCruise 於部分高速公路放開雙手行駛

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Ford BlueCruise 系統獲得德國聯邦汽車運輸局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 批准，可在部分高速公路啟動放開雙手的自動駕駛輔助功能。德國聯邦汽車運輸局允許 Ford 車主使用 BlueCruise 系統時，可在特定情況下，行駛部分稱為 Blue Zone (藍色區域) 的聯邦高速公路時，放開雙手讓系統自動駕駛，可幫助降低疲勞，不過駕駛仍有義務持續注意路況，以便在系統無法運作時接替駕駛。
駕駛啟用 BlueCruise 後，仍有義務持續注意路況，以便在系統無法運作時接替駕駛。Ford 的 BlueCruise 系統是透過前方攝影鏡頭來偵測道路標線、速限標誌及前方車流狀態，而輔助系統可藉此調整轉向、加速、煞車來幫助車輛維持車距並保持於車道中央。在 BlueCruise 系統運作時，也會透過車內位於方向盤後方的紅外線攝影機來監測駕駛人狀態，以確保駕駛人具有足夠的專注度。
BlueCruise 可調整轉向、加速、煞車來幫助車輛維持車距並保持於車道中央。根據 Ford 內部統計資料，自 2021 年開始導入 BlueCruise 於北美市場後，迄今旗下 Ford 品牌與 Lincoln 品牌已有超過 19.4 萬輛搭載 BlueCruise，累計使用自動駕駛模式行駛超過 1.75 億公里，累積一定的穩定性。在歐洲市場，Ford 工程團隊也已在公共道路測試約 16 萬公里，包括在英國針對惡劣天候與道路施工路段所進行的測試。
BlueCruise 在北美已由 19.4 萬輛搭載車輛累積行駛超過 1.75 億公里。Ford 獲得德國聯邦汽車運輸局 (Kraftfahrt-Bundesamt) 的批准之後，首款提供 BlueCruise 在高速公路放開雙手行駛功能的車款將是 Mustang Mach-E 純電動休旅車，預計接下來數週之內就會開放車主選購。
Mustang Mach-E 成為德國首款可選配 BlueCruise 的車型。國內市場方面，福特六和選在去年 12 月 22 日舉辦的 Media Gala 活動中首度將 Mustang Mach-E 亮相，並在今年 8 月 2 日舉辦的預賞會中展開預售，編成與報價分別是 Select (新台幣 208 萬元起)、Premium (新台幣 248 萬元起) 及 GT (新台幣 268 萬元起)，首波 300 輛配額在開始接單後約 2 週的時間便全數售罄，其中 GT 佔 70% 以上，因此福特六和爭取額外 150 輛配額，可在今年底前開始交車。
Mustang Mach-E 已在國內展開接單。