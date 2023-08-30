強化空間感與便利性　全新大改款 Škoda Kodiaq / Superb 內裝設計曝光

簡化編成並提升標準配備　美規 2024 年式 Nissan Murano 亮相

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Nissan 今日 8/30 推出美規 2024 年式 Murano 車系，編成分為 SV、SL 及 Platinum，不含運送、領牌與稅費的建議售價介於 37,920~45,930 美元起 (約合新台幣 120.6~146.1 萬元起)。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Nissan Murano
Nissan Murano
美規 2024 年式 Murano 車系取消入門的 S 等級，將編成簡化為 SV、SL 及 Platinum。
美規 2024 年式 Murano 車系相較於 2023 年式，少去了入門的 S 等級，其餘等級的售價略為上漲，在外觀部分延續 2023 年式起的手法，採用新款廠徽，使 V-Motion 水箱罩、輪圈中心蓋與尾門均擁有新的氣息，至於造型則屬於 2019 年中期改款後的樣貌。而 SV 等級還可加價 1,590 美元 (約合新台幣 50,579 元) 選配 Midnight Edition 套件，可擁有黑化處理的水箱罩、輪拱飾板、車外後視鏡蓋、窗框、車頂行李架、車門下飾板及輪圈。

Nissan Murano
Nissan Murano
美規 2024 年式 Murano 車系擁有中期改款後的造型，較先前更為立體。
Nissan Murano
Nissan Murano
水箱罩、輪圈及尾門均換上新版 Nissan 廠徽。
Nissan Murano
Nissan Murano
第三代 Murano 車系具有類懸浮式車頂的 C 柱設計。
Platinum 車型配備專屬的五輻式鋁合金輪圈，配胎尺寸為 235/55R20。
Nissan Murano
Nissan Murano
配備水準方面，美規 2024 年式 Murano 全車系擁有 8 吋 NissanConnect 多媒體車載系統、USB Type-C 插座、Nissan Safety Shield 360 安全輔助系統、遙控發動及智慧空調功能，在中階的 SL 車型將全景電動天窗增列為標準配備，SL 及 Platinum 車型升級腳踢感應電動尾門、11 支揚聲器 Bose 音響系統。

Nissan Murano
Nissan Murano
美規 2024 年式 Murano 全車系擁有 7 吋 Advanced Drive-Assist™ Display 儀錶板及 8 吋 NissanConnect 多媒體車載系統。
Nissan Murano
Nissan Murano
Platinum 等級採用 Semi-aniline 真皮座椅搭配鑽石紋路點綴。
Nissan Murano
Nissan Murano
Platinum 等級採用 Semi-aniline 真皮座椅搭配鑽石紋路點綴。
動力配置方面，美規 2024 年式 Murano 車系均採用代號 VQ35DE 的 3.5 升 60 度夾角 V6 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 260hp 最大馬力，於 4,400rpm 時可輸出約 33.18kg-m 峰值扭力，搭配 XTronic CVT 無段變速系統，驅動方式標準為前輪驅動，消費者也可加價 1,700 美元 (約合新台幣 54,074 元) 選配升級為四輪驅動。

Nissan Murano
Nissan Murano
Murano 車系採用代號 VQ35DE 的 3.5 升 60 度夾角 V6 自然進氣汽油引擎，可輸出 260hp 最大馬力及約 33.18kg-m 峰值扭力。
國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車曾在 2005 年底舉辦的台北車展導入過第一代，第二代則於 2008 年引進，現行第三代的 Murano 更在 2016 年時導入 2.5 升油電動力版本，然而在原廠進行中期改款，便不再引進此車。

Joie《Encore安可超進化汽座》1搭2安全到4歲， 從新生兒開始輕鬆上下車！

手可以不用扶方向盤了！福特在德國推出BlueCruise Level 2+半自動系統

穩定度、彎道指向性提高！Toyota GR Corolla微更新亮相

Toyota集團新旗艦SUV ─ Century SUV預計9月6日發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問