簡化編成並提升標準配備　美規 2024 年式 Nissan Murano 亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
美規 2024 年式 Murano 車系取消入門的 S 等級，將編成簡化為 SV、SL 及 Platinum。美規 2024 年式 Murano 車系相較於 2023 年式，少去了入門的 S 等級，其餘等級的售價略為上漲，在外觀部分延續 2023 年式起的手法，採用新款廠徽，使 V-Motion 水箱罩、輪圈中心蓋與尾門均擁有新的氣息，至於造型則屬於 2019 年中期改款後的樣貌。而 SV 等級還可加價 1,590 美元 (約合新台幣 50,579 元) 選配 Midnight Edition 套件，可擁有黑化處理的水箱罩、輪拱飾板、車外後視鏡蓋、窗框、車頂行李架、車門下飾板及輪圈。
美規 2024 年式 Murano 車系擁有中期改款後的造型，較先前更為立體。
水箱罩、輪圈及尾門均換上新版 Nissan 廠徽。
第三代 Murano 車系具有類懸浮式車頂的 C 柱設計。
Platinum 車型配備專屬的五輻式鋁合金輪圈，配胎尺寸為 235/55R20。配備水準方面，美規 2024 年式 Murano 全車系擁有 8 吋 NissanConnect 多媒體車載系統、USB Type-C 插座、Nissan Safety Shield 360 安全輔助系統、遙控發動及智慧空調功能，在中階的 SL 車型將全景電動天窗增列為標準配備，SL 及 Platinum 車型升級腳踢感應電動尾門、11 支揚聲器 Bose 音響系統。
美規 2024 年式 Murano 全車系擁有 7 吋 Advanced Drive-Assist™ Display 儀錶板及 8 吋 NissanConnect 多媒體車載系統。
Platinum 等級採用 Semi-aniline 真皮座椅搭配鑽石紋路點綴。
Platinum 等級採用 Semi-aniline 真皮座椅搭配鑽石紋路點綴。動力配置方面，美規 2024 年式 Murano 車系均採用代號 VQ35DE 的 3.5 升 60 度夾角 V6 自然進氣汽油引擎，於 6,000rpm 時可輸出 260hp 最大馬力，於 4,400rpm 時可輸出約 33.18kg-m 峰值扭力，搭配 XTronic CVT 無段變速系統，驅動方式標準為前輪驅動，消費者也可加價 1,700 美元 (約合新台幣 54,074 元) 選配升級為四輪驅動。
Murano 車系採用代號 VQ35DE 的 3.5 升 60 度夾角 V6 自然進氣汽油引擎，可輸出 260hp 最大馬力及約 33.18kg-m 峰值扭力。國內市場方面，Nissan 總代理裕隆日產汽車曾在 2005 年底舉辦的台北車展導入過第一代，第二代則於 2008 年引進，現行第三代的 Murano 更在 2016 年時導入 2.5 升油電動力版本，然而在原廠進行中期改款，便不再引進此車。