限量 33 輛經典重生　全新 Alfa Romeo 33 Stradale 正式發表

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Alfa Romeo 發表全新 33 Stralade，限量 33 輛。全新 33 Stradale 僅限量生產 33 輛，其外觀設計是由 Alfa Romeo Centro Stile 操刀，以相當圓滑典雅的造型，復刻 1967 年的 33 Stradale，車頭以具動態展演功能的 LED 燈組搭配 3D 造型水箱護罩，車側承襲 "elytra" 上掀式車門以及分層式車窗，足踏經典的「五燈獎」輪圈，車體大量採用鋁合金製作，搭配下方的碳纖維空氣力學套件，車尾以兩組立體圓形 LED 燈組搭配鏤空式後保險桿造型，中央以復古的 Alfa Romeo 字體呈現，下方配置雙邊雙出排氣尾管。
全新 33 Stradale 的設計由 Alfa Romeo Centro Stile 操刀，以相當圓滑典雅的造型，復刻 1967 年的 33 Stradale。
車頭 LED 燈組具備動態展演功能。
全新 33 Stradale 傳承 "elytra" 上掀式車門，前蓋及後引擎蓋均採用向內開口式設計。
車尾以兩組立體圓形 LED 燈組搭配鏤空式後保險桿造型。
中央以復古的 Alfa Romeo 字體呈現。內裝方面，全新 33 Stradale 以飛機為座艙設計理念，上掀式的車門結合左右兩片天窗，車內配置融合復古元素的三輻式方向盤，儀錶板內建液晶顯示幕，中控台以旋鈕及撥桿整合駕馭相關功能，車頂亦設有控制撥桿，而排檔桿採用推桿式設計，內裝的風格可選擇 "Tributo” 或 “Alfa Corse” 。
全新 33 Stradale 以飛機為座艙設計理念。
座椅運用 Poltrona Frau 材質包覆。
中控台以旋鈕及撥桿整合駕馭相關功能，而排檔桿採用推桿式設計。動力配置方面，全新 33 Stradale 擁有可輸出 620hp 最大馬力的 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，或可輸出 750hp 以上的純電動配置，原廠宣稱兩者均可在 3 秒內完成 0-100km/h 加速，極速達到 333km/h 之譜。
全新 33 Stradale 提供 2.9 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎或純電動的動力選項。底盤方面，全新 33 Stradale 擁有前後獨立雙 A 臂懸吊系統，搭配主動式避震器，制動系統具備線傳式設計，並採用 Brembo 出品的碳陶瓷煞車系統。
全新 33 Stradale 配置獨立雙 A 臂懸吊搭配主動式避震器，而 Brembo 出品的碳陶瓷煞車系統則隱藏於經典五燈獎輪圈之內。33 Stradale 於 1967 年問世之時，乃是源於 Tipo 33 賽車，因此合法上路的版本稱之為 Stradele (街道)，在 1967 年至 1969 年間僅生產 18 輛，成為鳳毛麟角的經典跑車，如今在 50 多年後限量重生，相信又會掀起一陣旋風。
1967 年的 33 Stradale 乃是源於 Tipo 33 賽車。
33 Stradale 僅生產 18 輛。