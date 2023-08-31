手排停產前最終紀念　美規 2024 年式 Volkswagen Golf GTI 380 登場

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手排版 Golf GTI 進入最後一個年式，原廠推出 Golf GTI 380 車型來紀念。Golf GTI 380 車型可供 2024 年式美規手排 Golf GTI 的 S、SE 及 Autobahn 等級選擇，建議售價部分，GTI 380 S 為 32,485 美元起 (約合新台幣 103.4 萬元起)，GTI 380 SE 為 37,285 美元起 (約合新台幣 118.7 萬元起)，至於 GTI 380 Autobahn 則為 40,625 美元起 (約合新台幣 129.3 萬元起)，預計今年秋季開始接單。
Golf GTI 380 的名稱來自於第八代 Golf GTI 車系的內部代號 380，同時也向 2002 年第四代 Golf GTI 時期推出的 GTI 337 特別版致敬，該車是以第一代 Golf GTI 的內部代號 337 命名而來。
Golf GTI 380 的名稱來自於第八代 Golf GTI 車系的內部代號 380。外觀方面，Golf GTI 380 擁有亮黑色烤漆車頂及車外後視鏡蓋，足踏來自 Golf R 20th Anniversary Edition 的 19 吋多輻式亮黑色烤漆鋁合金輪圈搭配紅色烤漆煞車卡鉗，並搭載 DCC 主動式底盤控制系統，而車色部分，2024 年式 Golf GTI 可選擇 Deep Black Pearl (珍珠黑色)、Atlantic Blue Metallic (金屬銀色)、Kings Red Metallic (金屬紅色)、Reflex Silver Metallic (金屬銀色)、Moonstone Gray (灰色)、Opal White Pearl (珍珠白色) 及 Golf GTI 380 專屬的 Graphite Gray Metallic (金屬灰色)。
Golf GTI 380 擁有亮黑色烤漆車頂及車外後視鏡蓋。
Golf GTI 380 足踏來自 Golf R 20th Anniversary Edition 的 19 吋多輻式亮黑色烤漆鋁合金輪圈搭配紅色烤漆煞車卡鉗，並搭載 DCC 主動式底盤控制系統。內裝方面，原廠指出 Golf GTI 380 的手排排檔桿頭靈感源於高爾夫球，在 Golf GTI 380 S 及 Golf GTI 380 SE 等級上配備 Scalepaper Plaid 織布材質包覆座椅，至於 Golf GTI 380 Autobahn 車型則標準配備 Vienna 真皮包赴座椅，當然 Golf GTI 380 SE 車型也可加以選配。
Golf GTI 380 S 及 Golf GTI 380 SE 等級上配備 Scalepaper Plaid 織布材質包覆座椅。動力配置方面，Golf GTI 380 採用代號 EA888 的 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 6 速手排變速箱，可輸出 241hp 最大馬力及約 370.14Nm 峰值扭力，未來的 Golf GTI 及 Golf R 車系將僅有 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱可選擇。
第八代 Golf GTI 於 2021 年在北美推出之時，便提供了其他市場幾乎不再供應的手排版本可選擇，然而隨著時間的推進，Volkswagen 最終仍決定逐漸使手排淡出舞台，有意收藏的消費者可得把握機會了。