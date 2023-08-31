韓系輕型電動車 Kia Ray EV 韓國啟動預售

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Kia 宣布去年推出的二度改款 Ray 正式於韓國市場推出 EV 電動車型。二度小改款後的 Kia Ray 在外觀部分導入品牌最新的 'Opposites United' 設計語彙，換上重新設計的車頭造型，將 Tiger Nose 虎鼻造型水箱罩進一步放大，與頭燈相連，前保險桿運用立體與平整化的設計手法，車尾換上立體造型燈組，以黑色飾框與行李廂互相結合。同時更也維持初登場時令人驚豔的單側滑門設計 (左側維持一般開啟方式)，右側前門的開啟角度更多達 90 度，營造比擬日本 K-Car 在城市駕馭的高度實用性。
內裝方面導入全新 10.25 吋 TFT LCD 數位儀錶板，中央採用 8 吋多媒體觸控螢幕。而中控台上的排檔座則與燃油車型不同，其空調介面經過重新設計，排檔桿也移至方向機柱上並採用電子方式換檔，而空調旋鈕原本的位置則改為一處開放式的置物空間。
動力表現上，Ray EV 採用可輸出 87ps 及 147Nm 的單顆電動馬達系統，搭配 35.2kWh 磷酸鐵鋰電池，單次充滿墊的綜效續航里程約為 205 公里。充電表現上，透過 150kW 快速充電器在 40 分鐘內，電量可從 10% 充到 80%，使用 7kW 慢速充電器，則需耗時 6 小時才可將電量從 10% 充滿 100%。
現行 Ray 車系為 Kia 在 2017 年推出的第一次小改款版本，而此車系最早於 2011 年便登場，為該廠針對南韓市場開發的微型車，尚未導入至全球市場，在第一次小改款歷經 5 年後，即將贏來第二度小改款，帶給當地消費者新的入門車選擇。