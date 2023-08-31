限量 33 輛經典重生　全新 Alfa Romeo 33 Stradale 正式發表

入主美式大排量性能貨卡機會 RAM TRX Final Edition 限量 4,000 台登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

隨著 Stellantis 集團的純電轉型化策略，首度在 2020 年登場的 RAM TRX 也確定不久後將退場，因此近日 RAM 官方宣布推出 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition，其限量發售 4,000 台，報價為 119,620 美元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
RAM 官方宣布推出限量 4,000 台的 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition。
TRX Final Edition 將提供三款專屬的車色，包含 Delmonico Red、Night Edge Blue 和 Harvest Sunrise，並且標準搭載專屬造型車輪，表面以緞面鈦烤漆處理。同時引擎蓋、貨床兩側均有 TRX 專屬彩繪字樣。

進入車內，可以看中控台和座椅均採用古銅色縫線，椅背上繡有 TRX 字樣。同時儀錶板開機畫面也加入 Final Edition 字樣，中央扶手也新增 4,000 輛的生產編號銘牌。此外，中控台飾條改採用緞鈦表面處理，儀表板、車門、控制台和方向盤等處則以碳纖維飾條搭配。

配備上則另外提供 19 顆喇叭 Harman Kardon 立體音響系統、抬頭顯示器、電子後視鏡和 8 向電動調整前排座椅。主動安全科技自然也提供主動巡航控制、車道維持輔助、行人偵測緊急剎車、盲點偵測以及自動停車輔助。

動力上是 RAM TRX這款性能貨卡的看點，採用 6.2 升 Hemi 機械增壓 V8 引擎，搭配 8 速自排變速箱可發揮 702hp、881Nm 最大出力表現，0-100km/h 加速僅需 4.5 秒，最高時速達 190km/h，性能表現不容小覷。底盤性能方面，懸吊系統換上 Bilstein 主動式減震筒，讓前懸擁有 33cm 的行程，而後輪則有 36cm 的行程，使車身高度距地高達到 28cm，讓越野前進角擁有 30.2 度的表現，以及 23.5 度的離去角和 21.9 度的通過角，涉水安全高度則有約 81cm。

韓系輕型電動車 Kia Ray EV 韓國啟動預售

我可以跟這後座耗上一整天，Lexus LM 350h四人座試駕

手排停產前最終紀念　美規 2024 年式 Volkswagen Golf GTI 380 登場

主攻歐洲 EV 市場 第二代 Hyundai Kona Electric 開始量產

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問