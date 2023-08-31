入主美式大排量性能貨卡機會 RAM TRX Final Edition 限量 4,000 台登場

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RAM 官方宣布推出限量 4,000 台的 1500 TRX 6.2L Supercharged V8 Final Edition。TRX Final Edition 將提供三款專屬的車色，包含 Delmonico Red、Night Edge Blue 和 Harvest Sunrise，並且標準搭載專屬造型車輪，表面以緞面鈦烤漆處理。同時引擎蓋、貨床兩側均有 TRX 專屬彩繪字樣。
進入車內，可以看中控台和座椅均採用古銅色縫線，椅背上繡有 TRX 字樣。同時儀錶板開機畫面也加入 Final Edition 字樣，中央扶手也新增 4,000 輛的生產編號銘牌。此外，中控台飾條改採用緞鈦表面處理，儀表板、車門、控制台和方向盤等處則以碳纖維飾條搭配。
配備上則另外提供 19 顆喇叭 Harman Kardon 立體音響系統、抬頭顯示器、電子後視鏡和 8 向電動調整前排座椅。主動安全科技自然也提供主動巡航控制、車道維持輔助、行人偵測緊急剎車、盲點偵測以及自動停車輔助。
動力上是 RAM TRX這款性能貨卡的看點，採用 6.2 升 Hemi 機械增壓 V8 引擎，搭配 8 速自排變速箱可發揮 702hp、881Nm 最大出力表現，0-100km/h 加速僅需 4.5 秒，最高時速達 190km/h，性能表現不容小覷。底盤性能方面，懸吊系統換上 Bilstein 主動式減震筒，讓前懸擁有 33cm 的行程，而後輪則有 36cm 的行程，使車身高度距地高達到 28cm，讓越野前進角擁有 30.2 度的表現，以及 23.5 度的離去角和 21.9 度的通過角，涉水安全高度則有約 81cm。