全新科技化車格　第 8 代小改款 Hyundai Sonata 於北美登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，採用品牌最新的設計語彙，更加強調整體運動和科技感。其在車頭部分導入了分體式 LED 頭燈組，日行燈貫穿整個車頭，搭配保桿大型的梯形進氣口，不僅營造出相當前衛的科技感，亦有極高的辨識度。在車型編成上，這次原廠一次公布標準車型和 N Line 運動化車型，後者在外觀上更在細節之處採用黑化處理，同時加入專屬的空力套件，營造更加跑格的氣息。
車內方面同樣大刀闊斧更新，中控台由雙曲面 12.3 吋螢幕組成，並搭配全新樣式的三輻式多功能方向，視覺感官上相當新潮。而在車內也可以看到採用與外觀相似的貫穿式設計元素來提升車輛層次感。配備方面將提供 HUD 抬頭顯示器、Apple CarPlay/Android Auto、大尺寸面積天窗、Bose 環繞音響系統、主駕駛座椅具備多項調整功能等，而車內也有氣氛燈來營造不同的車室氛圍。
動力方面，美規 Hyundai Sonata 的 Smartstream 直列四缸引擎提供 3 種動力選擇，分別為 2.5L 自然進氣、2.5L 渦輪增壓 (N Line) 以及 2.5L 油電混合 (HEV)，官方新聞稿中並無談及數據變化和具體性能表現，不過若以先前數據來看，將分別可輸出 191hp、290hp、192hp。
第 8 代 Hyundai Sonata 於 2019 年 3 月登場之後，如今為了鞏固大型房車的龍頭地位以及展現新世代家族設計元素，展現更動感的姿態。國內市場方面，目前 Hyundai 總代理南陽實業並未導入 Sonata 車系，現行產品主力以休旅車或跨界車為主，提供 Santa Fe、Tucson L 及 Venue 等不同尺碼的車款供選擇。