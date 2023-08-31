WLTP 續航里程最高達 400 公里　Mercedes-Benz eSprinter 首度於美國上市

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過去 eSprinter 車系先以歐洲市場販售為主，直到全新大改款登場後，才宣布首度導入北美市場，而其生產地點除了德國之外，也包括美國南卡羅萊納州工廠，該廠肩負生產北美規格的 eSprinter，也生產 Metris 車系 (即美規 Vito Tourer)。
eSprinter 在外觀部分並未特別營造出與燃油版本的差別，其車身尺碼長寬高分別是 7,112 x 2,019 x 2,720 (mm)，軸距則為 4,318mm，車側採用大型滑門設計，後方則採用左右對開式尾門，前後保險桿、車外後視鏡蓋及車側護條考量載貨用途而採用塑料製作。
過去 eSprinter 車系先以歐洲市場販售為主，直到全新大改款登場後，才宣布首度導入北美市場。
eSprinter 在外觀部分並未特別營造出與燃油版本的差別。
內裝與空間方面，eSprinter 融入更多 Mercedes-Benz 乘用車的設計元素，包括電容式觸控多功能方向盤、MBUX 車載資訊系統、智能語音控制及 Mercedes me connect 聯網功能等，也搭載電子車內後視鏡來改善後方視野。載貨機能方面，eSprinter 的貨艙空間約為 13.818 立方公尺，最大載重表現約為 1,192 公斤。
eSprinter 在車側採用大型滑門設計，後方則採用左右對開式尾門，前後保險桿、車外後視鏡蓋及車側護條考量載貨用途而採用塑料製作。
eSprinter 導入如同 Mercedes-Benz 乘用車的電容式觸控多功能方向盤。
中控台配置 MBUX 車載資訊系統，除了娛樂與通訊等功能外，還可調整充電排程與最大充電容量等設定。
動力配置方面，eSprinter 透過一顆電動馬達驅動後軸，最大輸出分為 100kW (約 134.1hp) 及 150kW (約 201.2hp ) 兩種選擇，兩者的最大扭力可輸出至少 30 秒約 400Nm 的水準，極速可達到約 120.7km/h。
eSprinter 的貨艙空間約為 13.818 立方公尺。
eSprinter 透過一顆電動馬達驅動後軸，最大輸出分為 100kW (約 134.1hp) 及 150kW (約 201.2hp ) 兩種選擇。
電池與充電方面，eSprinter 搭載容量 113kWh 的 LFP 電池模組，原廠宣稱在 WLTP 測試標準之下可達到最高 400 公里的續航里程，CCS1 充電插座隱藏於車頭廠徽之中，支援 115kW DC 直流充電及 240V/32A AC 交流充電。
電機系統與油水添加均整合於車頭蓋之下。
Mercedes-Benz 在推廣 "Ambition 2039" 願景之時，冀望可朝向碳中和的目標前進，而推出純電動的 eSprinter 廂型貨車供北美業者選購，相信有助於降低運輸的碳排放，進而達成該廠的目標。
eSprinter 採用 CCS1 插座。