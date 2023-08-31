限量 33 輛經典重生　全新 Alfa Romeo 33 Stradale 正式發表

新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

臺灣英倫莫里斯今日 (8/31) 選於臺北市內湖區的壹電視攝影棚舉行「MG ZS 新車上市發表會」，車型採 1.5 旗艦版的單一編成，建議售價為新臺幣 74.9 萬元起。本站也在先前已搶先體驗試駕，詳細報導 [請按此參閱]

我是廣告 請繼續往下閱讀
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
由左至右，中華汽車總經理陳昭文、MG Taiwan 董事長錢經武、MG Taiwan 總經理陳宗裕。
外觀方面，MG ZS 車型尺碼為 4,323x1,809x1,653mm，軸距長度為 2,585mm；車頭擁有黑曜矩陣水箱護罩、銀石之翼 LED 頭燈；車頂配備沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能)、霧銀車頂行李架、酷黑鯊魚鰭天線；車側擁有鍍鉻窗框飾條 / 車門把手、足踏 17 吋銀黑切削鋁圈；車尾則可看到光羽 LED 尾燈。車色提供蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀、墨魚黑等 5 種選擇。

新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
內裝方面，中控台、中央鞍座等處採用軟質塑料製成，同時可看到類碳纖維飾板、紅色車縫線來運造運動氣息。配備上，配備駕駛座六向電動調整皮質座椅、雙前座椅加熱功能、數位儀表版、10.1 吋懸浮式觸控螢幕 (附 Apple CarPlay/Android Auto)、6 支揚聲器、三輻式皮質包覆方向盤、皮質包覆排檔桿、Keyless Entry 車門啟閉系統、Push Start 引擎一鍵啟閉系統、電子式空調 (附實體操作按鍵)、後座冷氣出風口。後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，行李廂附有底板空間擴增設計、底板置物盒。

新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
安全防護方面，全車標配 6 顆 SRS 輔助氣囊以及 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，包含 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統、TJA 交通壅塞輔助系統、LKA 車道保持輔助系統、LDP 車道偏離輔助系統、LDW 車道偏離警示系統、FCW 前方防碰撞預警系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、IHC 遠近光燈自動調節系統、SAS 智能限速輔助系統；另外還搭載 ESP 車輛穩定控制系統、TCS 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、TPMS 胎壓偵測器、360°環景影像輔助系統等。

新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
動力方面，MG ZS 搭載 1.5L 自然進氣直列 4 缸 DVVT 雙連續可變汽門正時汽油引擎，擁有 120PS@6,000rpm 最大馬力及 15.3kg-m@4,500rpm 峰值扭力，並配合上 CVT 無段變速箱 (附模擬 8 速手自排) 和前輪驅動，年耗油量為 980L，平均油耗為 15.3 km/L，能源效率等級為 3 級。懸吊系統採用前麥花臣式附多連桿、後扭力樑的形式。

新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
MG ZS 作為一輛深受市場歡迎的跨界小型休旅，依然乘載品牌「Why not now？」的精神以及高性價比來證明它強大的競爭實力，在各方面的表現都足以證明它來勢洶洶的實力，相信在正式上市後能夠與 HS 一樣帶來亮眼的銷售表現。而 MG Taiwan 也表示未來將持續拓展綿密便捷的實體經銷服務通路，帶給消費者們更便捷的購車體驗，後續的發展令人期待。

新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市
新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市

紀念即將逝去的手排，Volkswagen推出Golf GTI 380

WLTP 續航里程最高達 400 公里　Mercedes-Benz eSprinter 首度於美國上市

採 MQB evo 平台 / 僅供旅行車型　全新第九代 Volkswagen Passat Variant 正式亮相

全新科技化車格　第 8 代小改款 Hyundai Sonata 於北美登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問