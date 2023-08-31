新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市

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外觀方面，MG ZS 車型尺碼為 4,323x1,809x1,653mm，軸距長度為 2,585mm；車頭擁有黑曜矩陣水箱護罩、銀石之翼 LED 頭燈；車頂配備沉浸式全景天窗 (附電動遮陽簾及防夾功能)、霧銀車頂行李架、酷黑鯊魚鰭天線；車側擁有鍍鉻窗框飾條 / 車門把手、足踏 17 吋銀黑切削鋁圈；車尾則可看到光羽 LED 尾燈。車色提供蘇打藍、貝果橘、奶昔白、秋刀銀、墨魚黑等 5 種選擇。
由左至右，中華汽車總經理陳昭文、MG Taiwan 董事長錢經武、MG Taiwan 總經理陳宗裕。
內裝方面，中控台、中央鞍座等處採用軟質塑料製成，同時可看到類碳纖維飾板、紅色車縫線來運造運動氣息。配備上，配備駕駛座六向電動調整皮質座椅、雙前座椅加熱功能、數位儀表版、10.1 吋懸浮式觸控螢幕 (附 Apple CarPlay/Android Auto)、6 支揚聲器、三輻式皮質包覆方向盤、皮質包覆排檔桿、Keyless Entry 車門啟閉系統、Push Start 引擎一鍵啟閉系統、電子式空調 (附實體操作按鍵)、後座冷氣出風口。後排座椅可進行 6/4 分離傾倒，行李廂附有底板空間擴增設計、底板置物盒。
安全防護方面，全車標配 6 顆 SRS 輔助氣囊以及 MG PILOT 2.0 Level 2 智慧駕駛輔助系統，包含 ACC 智慧型全速域主動車距巡航控制系統、TJA 交通壅塞輔助系統、LKA 車道保持輔助系統、LDP 車道偏離輔助系統、LDW 車道偏離警示系統、FCW 前方防碰撞預警系統、AEB 自動緊急煞車輔助系統、BSD 盲點偵測系統、LCA 車道變換輔助系統、RCTA 後方盲區偵測系統、IHC 遠近光燈自動調節系統、SAS 智能限速輔助系統；另外還搭載 ESP 車輛穩定控制系統、TCS 循跡防滑控制系統、ABS 防鎖死煞車系統、EBD 電子煞車力道分配系統、HDC 陡坡緩降控制系統、HSA 陡坡起步輔助系統、TPMS 胎壓偵測器、360°環景影像輔助系統等。
動力方面，MG ZS 搭載 1.5L 自然進氣直列 4 缸 DVVT 雙連續可變汽門正時汽油引擎，擁有 120PS@6,000rpm 最大馬力及 15.3kg-m@4,500rpm 峰值扭力，並配合上 CVT 無段變速箱 (附模擬 8 速手自排) 和前輪驅動，年耗油量為 980L，平均油耗為 15.3 km/L，能源效率等級為 3 級。懸吊系統採用前麥花臣式附多連桿、後扭力樑的形式。
MG ZS 作為一輛深受市場歡迎的跨界小型休旅，依然乘載品牌「Why not now？」的精神以及高性價比來證明它強大的競爭實力，在各方面的表現都足以證明它來勢洶洶的實力，相信在正式上市後能夠與 HS 一樣帶來亮眼的銷售表現。而 MG Taiwan 也表示未來將持續拓展綿密便捷的實體經銷服務通路，帶給消費者們更便捷的購車體驗，後續的發展令人期待。