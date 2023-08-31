限量 33 輛經典重生　全新 Alfa Romeo 33 Stradale 正式發表

鼓勵挑戰不可能　Toyota Gazoo Racing 發表多款帕運比賽用品

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Toyota Gazoo Racing 歐洲分公司 (TGR-E) 日前發表多款針對 2024 年巴黎帕運 (2024 Paris Paralympics) 開發的比賽用品，以呼應該廠 "Start Your Impossible" (意指挑戰不可能) 其 "Mobility for All" (為所有人提供自由的移動服務) 的宣言。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 歐洲分公司 (TGR-E) 日前發表多款針對 2024 年巴黎帕運 (2024 Paris Paralympics) 開發的比賽用品。
本次發表的帕運比賽用品包括手動腳踏車座椅、北歐滑雪用雪橇、單板滑雪用阻尼系統及全新的競賽輪椅設計，將過去 10 年 TGR-E 參與賽道賽事或拉力賽事的經驗與技術大量運用並集結而成。

Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
本次發表的帕運比賽用品包括手動腳踏車座椅、北歐滑雪用雪橇、單板滑雪用阻尼系統及全新的競賽輪椅設計。
Toyota Gazoo Racing 與帕運的淵源，始於多屆帕運冠軍 Andrea Eskau 向 TGR-E 探尋開發符合人體工學的座椅墊的可能性，以幫助她在手動自行車 (handbike) 賽事中獲得更良好的支撐性，此後開創 Toyota Gazoo Racing 對於帕運的關注，並成功建立的長期的合作關係，讓 TGR-E 的工程師投入新的領域與觀念之中。

Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
獲得多次帕運冠軍的 Andrea Eskau 讓 Toyota Gazoo Racing 與帕運開啟淵源，開發許多手動自行車用座椅墊。
此後，TGR-E 開發的產品出現在 2018 南韓平昌冬季帕運與 2020 日本東京夏季帕運之中，在 2018 年時以源於 Toyota Gazoo Racing 賽車技術的碳纖維打造北歐滑雪雪橇出賽，2020 年時則運用 CFRP 材質製作輕量化手動自行車，有效增加操控性，並可使手部力量更有效地轉換至前進的動能。

Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
以 CFRP 材質打造的手動自行車不僅擁有更強的剛性與操控性，並可使手部力量更有效地轉換至前進的動能。
Toyota Gazoo Racing 對於帕運的涉略還延伸至單板滑雪 (mono-ski) 之中，在此領域與多次帕運冠軍 Anna-Lena Forster 合作，由於單板滑雪需要用到複雜的阻尼系統以進行大量垂直的動態變化，正好與賽車運動中的分析與調校技術經驗不謀而合。

多次冠軍選手 Anna-Lena Forster 與 Toyota Gazoo Racing 在單板滑雪領域合作。
TGR-E 表示，隨著 2024 年巴黎帕運 (2024 Paris Paralympics) 的時間進入 1 年的倒數，團隊深受前述多位可敬的運動員啟發，感到熱血沸騰，將一起努力挑戰更多不可能。

Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics
Toyota Gazoo Racing 2024 Paris Paralympics

Jaguar將推三款電動車取代當前車型，2025年由旅行車當先鋒

汰舊換新 69.9 萬起！MG Taiwan 正式發表 ZS！

新臺幣 74.9 萬元起 / 標配 MG PILOT 2.0　MG ZS 正式在臺上市

紀念即將逝去的手排，Volkswagen推出Golf GTI 380

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問