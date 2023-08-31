鼓勵挑戰不可能　Toyota Gazoo Racing 發表多款帕運比賽用品

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Toyota Gazoo Racing 歐洲分公司 (TGR-E) 日前發表多款針對 2024 年巴黎帕運 (2024 Paris Paralympics) 開發的比賽用品。本次發表的帕運比賽用品包括手動腳踏車座椅、北歐滑雪用雪橇、單板滑雪用阻尼系統及全新的競賽輪椅設計，將過去 10 年 TGR-E 參與賽道賽事或拉力賽事的經驗與技術大量運用並集結而成。
本次發表的帕運比賽用品包括手動腳踏車座椅、北歐滑雪用雪橇、單板滑雪用阻尼系統及全新的競賽輪椅設計。Toyota Gazoo Racing 與帕運的淵源，始於多屆帕運冠軍 Andrea Eskau 向 TGR-E 探尋開發符合人體工學的座椅墊的可能性，以幫助她在手動自行車 (handbike) 賽事中獲得更良好的支撐性，此後開創 Toyota Gazoo Racing 對於帕運的關注，並成功建立的長期的合作關係，讓 TGR-E 的工程師投入新的領域與觀念之中。
獲得多次帕運冠軍的 Andrea Eskau 讓 Toyota Gazoo Racing 與帕運開啟淵源，開發許多手動自行車用座椅墊。此後，TGR-E 開發的產品出現在 2018 南韓平昌冬季帕運與 2020 日本東京夏季帕運之中，在 2018 年時以源於 Toyota Gazoo Racing 賽車技術的碳纖維打造北歐滑雪雪橇出賽，2020 年時則運用 CFRP 材質製作輕量化手動自行車，有效增加操控性，並可使手部力量更有效地轉換至前進的動能。
以 CFRP 材質打造的手動自行車不僅擁有更強的剛性與操控性，並可使手部力量更有效地轉換至前進的動能。Toyota Gazoo Racing 對於帕運的涉略還延伸至單板滑雪 (mono-ski) 之中，在此領域與多次帕運冠軍 Anna-Lena Forster 合作，由於單板滑雪需要用到複雜的阻尼系統以進行大量垂直的動態變化，正好與賽車運動中的分析與調校技術經驗不謀而合。
多次冠軍選手 Anna-Lena Forster 與 Toyota Gazoo Racing 在單板滑雪領域合作。TGR-E 表示，隨著 2024 年巴黎帕運 (2024 Paris Paralympics) 的時間進入 1 年的倒數，團隊深受前述多位可敬的運動員啟發，感到熱血沸騰，將一起努力挑戰更多不可能。