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轉型純電動跨界休旅車　全新 Renault Scenic E-Tech 將在 9 月 4 日正式發表

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

Renault 今日 8/31 宣布將在今年 9 月 4 日舉辦的 IAA Mobility 2023 慕尼黑車展發表全新 Scenic E-Tech 純電動休旅車。

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Renault Scenic E-Tech
Renault Scenic E-Tech
全新 Scenic T-Tech 將在今年 9 月 4 日舉辦的 IAA Mobility 2023 慕尼黑車展正式發表。
此前 Renault 已公布偽裝測試車的樣貌，一改過去轎式 MPV 的作風，而延續了概念版本的跨界休旅輪廓，全車運用大量稜角線條造型，塑造出更為濃烈的科技與未來感，車頭可見到象徵 Renault 廠徽的保險桿上方設計，搭配整合中央飾條的 LED 頭燈，保險桿配置外側三角形的日行燈，車側擁有隱藏式門把，足踏帶有空氣力學平整化設計的輪圈，車尾則採用牌照框下移至保桿的作法來形塑運動感。

Renault Scenic E-Tech
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全新 Scenic E-Tech 一改過去轎式 MPV 的作風，轉變為跨界休旅樣貌。
Renault Scenic E-Tech
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Scenic E-Tech 車側擁有隱藏式門把，足踏平整化的空氣力學輪圈。
Renault Scenic E-Tech
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全新 Scenic E-Tech 車尾則採用牌照框下移至保桿的作法來形塑運動感。
硬體架構方面，目前 Renault 尚未詳細透漏，不過可以預期將採用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟內的 CMF-EV 電動車模組化平台打造，再從 Scenic 的車格尺碼定位來看，預料會與 Nissan Ariya 共用電能驅動系統，提供單馬達前輪驅動與雙馬達四輪驅動車型供選擇，7Car<小七車觀點> 將在發表後帶來更進一步的報導。

Scenic E-Tech 預期將採用 Renault-Nissan-Mitsubishi 聯盟內的 CMF-EV 電動車模組化平台打造。
Renault Scenic E-Tech
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Scenic E-Tech 有望與 Nissan Ariya 共用電能驅動系統，提供單馬達前輪驅動與雙馬達四輪驅動車型供選擇。
Scenic 車系的歷史可追溯至 1991 年的 S.C.E.N.I.C. (Safety Concept Embodied in a New Innovative Car) 概念車，1996 年量產本基於 Megane 車系而衍生為轎式 MPV，因此最早稱之為 Megane Scenic，直到 1999 年小改款後才取消 Megane 車名而單獨稱為 Scenic，迄今發展了 4 個世代，如今邁入第五世代後，則轉型為純電動跨界休旅車，準備開啟新的歷史篇章。

Renault Scenic E-Tech
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