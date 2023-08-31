比GT-R、小牛都還要快的中國車 MG4 XPower證明自身強大實力

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MG4 EV XPower為了打開廣大的歐美市場，現在直接把車輛送到知名頻道Carwow上進行測試，這是MG品牌當中最強大的產品之一，其雙電動馬達擁有高達435匹的最大馬力，而61.2公斤米的峰值扭力讓車輛加速表現驚人，更令人喜愛的是他便宜的售價，在英國當地的價格為36,495英鎊，折合台幣約147.5萬，與Honda Civic Type R以及Toyota GR Corolla相差不多，但是性能表現上則勝過後面兩者，從這次的比賽內容就可以發現MG4 EV XPower真的是一輛很強大的車款。
雖然電動車跟燃油車款比直線總會被人家說嘴，不過GT-R搭載的雙渦輪增壓V6引擎擁有480匹/60公斤米的最大輸出，而且直線加速也是這輛車的強項，另外一個對手是Lamborghini Gallardo Spyder，擁有520匹的輸出更是猛爆，影片當中可以看到MG4 XPower加速真的很猛，GT-R一定要成功啟動彈射模式才有辦法與之抗衡，而最後兩輛車通過終點的成績都是12秒，而小牛則是要13秒才能完成，但影片有說到小牛沒有發揮全部的實力，其原因可能是車主不願意，不過在直線再加速的橋段，MG4 XPower最高時速被限制在200km/h，因此在這個項目可是慘敗，但沒想到在煞停表現上，重達1,800公斤的MG4 XPower從100km/h至煞停只要33.9公尺，這是三輛裡面表現最好的，而如果是你的話，你會更喜歡GT-R、小牛還是MG4 XPower呢？