限量 33 輛經典重生　全新 Alfa Romeo 33 Stradale 正式發表

捨棄轎車、只有旅行車 福斯第九代大改款Passat發表

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Volkswagen福斯Passat在許多國家已經消失，包含北美市場還是看不到，不過在歐洲這輛車依舊還是受到家庭買家喜愛，而現在這輛車推出了全新第九代大改款車型，但是原廠直接捨棄了轎車形式，這一代的車款僅有Passat Variant旅行車款，而且整體的取向走往高端路線，推出了PHEV插電式油電複合動力車款，其續航里程可以來到100公里。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新Passat僅剩下旅行車型，四門轎車已經完全被捨棄。
全新Passat僅剩下旅行車型，四門轎車已經完全被捨棄。
在車身尺碼上，這輛車車長4,917mm，比現行的車長增加144mm，軸距也增加增加50mm來到2,814mm，這讓車室空間放大許多，原廠表示後排的腿部空間因此增加50mm，行李箱容量則是增加140公升之多，擁有690~1,920公升的驚人容量，代表著這輛車比起ID.4以及即將上市的Tiguan還更能裝載貨物，而在外觀上則是運用了更簡潔的線條語彙設計，燈具的樣貌都更為細長扁平，好看與否見仁見智，但是內裝空間可以說是真的高級不少。

車身尺碼放大的關係，讓整體的空間表現都更亮眼，載物空間甚至比Tiguan還要大。
車身尺碼放大的關係，讓整體的空間表現都更亮眼，載物空間甚至比Tiguan還要大。
內裝鋪陳部分有了更好的科技感受以及高質感，中央15吋的超大螢幕讓人印象深刻，而駕駛前方的12.9吋全數位儀表也一樣優秀，有著三種不同的儀表盤可以選擇，而且這輛車的觸控式方向盤被取消了，是不少人讚賞的地方，而排檔控制移到右側的撥桿上，因此雨刷控制跟方向燈功能都在左側撥桿，有些車迷很是討厭這樣的設計，不過這也沒有辦法，而豪華配備部分雖然基礎車型沒有搭載太多，但是全車系還是有ACC、LED頭燈、車道維持、路標識別、主動煞車等功能，在安全以及便利性上沒有馬虎。

整體車輛的設計語彙以簡單線條為主，燈具也都採用了較為細扁的設計風格。
整體車輛的設計語彙以簡單線條為主，燈具也都採用了較為細扁的設計風格。
而在動力部分最令人激賞的就是配置了兩種不同的PHEV選擇，都是搭載1.5升汽油引擎以及19.7kWh的電池組，一個版本擁有201匹最大馬力，另一個則是擁有268匹最大馬力，而在純電行駛部分可以來到100公里，另外還有著1.5 eTSI的選擇，其動力擁有148匹表現，而2.0 TSI則是擁有201匹以及261匹兩種選擇，另外還有三種柴油引擎，動力分別從120匹～190匹不等，不過只有頂規的2.0汽油以及2.0柴油才擁有四驅配置，其他車款皆為前驅動力。

內裝風格變得更具有科技感，而整體的配置也相當潔淨，並且走向更高級的設計。
內裝風格變得更具有科技感，而整體的配置也相當潔淨，並且走向更高級的設計。
後座椅的腿部空間增加50mm之多，這都是要歸功於車身尺碼放大的關係。
後座椅的腿部空間增加50mm之多，這都是要歸功於車身尺碼放大的關係。
15吋的中央螢幕是真的很大，其功能也非常齊全，將會是未來所有車款的主流設計。
15吋的中央螢幕是真的很大，其功能也非常齊全，將會是未來所有車款的主流設計。
排檔控制現在設計在右側的撥桿上，因此方向燈、雨刷控制被統一在左側撥桿。
排檔控制現在設計在右側的撥桿上，因此方向燈、雨刷控制被統一在左側撥桿。
取消了觸控式方向盤是車主最開心的，雖然實體按鍵的設計看起來有些過時。
取消了觸控式方向盤是車主最開心的，雖然實體按鍵的設計看起來有些過時。
動力選擇增加PHEV車型，擁有100公里的純電續航里程。
動力選擇增加PHEV車型，擁有100公里的純電續航里程。

比GT-R、小牛都還要快的中國車 MG4 XPower證明自身強大實力

轉型純電動跨界休旅車　全新 Renault Scenic E-Tech 將在 9 月 4 日正式發表

超規滿配All in！MG ZS旗艦版74.9萬正式上市

MG ZS入手價74.9萬元！比YARiS CROSS貴2.4萬　車迷：沒吸引力了

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問