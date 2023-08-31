捨棄轎車、只有旅行車 福斯第九代大改款Passat發表

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在車身尺碼上，這輛車車長4,917mm，比現行的車長增加144mm，軸距也增加增加50mm來到2,814mm，這讓車室空間放大許多，原廠表示後排的腿部空間因此增加50mm，行李箱容量則是增加140公升之多，擁有690~1,920公升的驚人容量，代表著這輛車比起ID.4以及即將上市的Tiguan還更能裝載貨物，而在外觀上則是運用了更簡潔的線條語彙設計，燈具的樣貌都更為細長扁平，好看與否見仁見智，但是內裝空間可以說是真的高級不少。
內裝鋪陳部分有了更好的科技感受以及高質感，中央15吋的超大螢幕讓人印象深刻，而駕駛前方的12.9吋全數位儀表也一樣優秀，有著三種不同的儀表盤可以選擇，而且這輛車的觸控式方向盤被取消了，是不少人讚賞的地方，而排檔控制移到右側的撥桿上，因此雨刷控制跟方向燈功能都在左側撥桿，有些車迷很是討厭這樣的設計，不過這也沒有辦法，而豪華配備部分雖然基礎車型沒有搭載太多，但是全車系還是有ACC、LED頭燈、車道維持、路標識別、主動煞車等功能，在安全以及便利性上沒有馬虎。
而在動力部分最令人激賞的就是配置了兩種不同的PHEV選擇，都是搭載1.5升汽油引擎以及19.7kWh的電池組，一個版本擁有201匹最大馬力，另一個則是擁有268匹最大馬力，而在純電行駛部分可以來到100公里，另外還有著1.5 eTSI的選擇，其動力擁有148匹表現，而2.0 TSI則是擁有201匹以及261匹兩種選擇，另外還有三種柴油引擎，動力分別從120匹～190匹不等，不過只有頂規的2.0汽油以及2.0柴油才擁有四驅配置，其他車款皆為前驅動力。