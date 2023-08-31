中國債務風暴恐危及台資租賃業　中租前7月獲利成長衰退

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台資金融業自2010年6月底《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）簽署後，本國銀行、壽險、證券、租賃業接棒登陸。但十多年來，壽險業絕大多數黯然退場、銀行業務持續萎縮，證券業則是連著力之處都沒有，目前，可能只剩提供企業短期調度資金、設備融資的租賃業者還有些利差空間。
不過，恆大從爆發財務與債務危機，到真正申請破產，歷時逾3年；這次碧桂園規模更大，影響層面只會更長、更久。上海《界面新聞》依據「企業預警通」數據指出，從8月21日起後的1年內，將有289家中國房企、共約9600億元人民幣的債務陸續到期，又以境內國企、央企債為主，由於房地產為火車頭產業，一旦出現大規模的現金斷炊，恐將引發更廣泛的骨牌效應，台資租賃恐怕也難置身事外。
據租賃公會統計，在中國的台資租賃業者有25家，去年獲利雖創新高，也僅175億元，而且中租控股旗下仲利國際就賺了127億元、仲津租賃13億元，占所有台資租賃業獲利的8成。
此外的15家為金控或銀行的子公司，大多扮演母公司的先鋒，獲利最多者為台駿租賃（王道銀行旗下，去年併入日盛租賃），其他還有台新融資租賃、仲信租賃（中國信託）、永豐金租賃等。但業務和獲利能力較強的，卻是3家非銀行、專營租賃的業者，包括租賃龍頭中租，以及車貸、公司車租賃見長的裕融與和潤。
銀行旗下的租賃公司本來規模就不大，更由於近幾年金管會及輿論壓力都緊盯中國曝險，大多都跟著母公司壓低業務量。去年銀行體系租賃業者賺最多的是台駿國際，1年獲利約1.09億元人民幣（約4.77億元台幣）。
就金融業而言，規模不夠大，就不容易發揮管理綜效，也較難透過分散業務來平衡風險。台新金控總經理林維俊坦言，因為中國近期經濟狀況不是太好，台新融資租賃的貸款違約率略微提升，因此正在控管催收，目前守在損益兩平，今年將繼續嚴控風險，業務成長不是重點。
中租衰退 東協市場跌最多
也因此，中國業務最大的中租，就被外界緊盯；其中國業務原本就占獲利比重約43%，也就是中租去年賺的272億元台幣中，中國就貢獻了117億元。依其應收帳款餘額推估，中租在中國放款規模約2215億元台幣。
今年以前，中租營收與獲利幾乎年年成長，KY公司股利免稅，與裕融、和潤都是存股族熱愛的標的。但8月底，中租卻公告今年前7月獲利為153億元，年減8%，導致近1季股價跌幅逾14%。反觀裕融與和潤雖也有中國業務，但規模小、獲利占比均不到20%，跌幅就較輕微。
外界大多認為，中租獲利衰退是受到中國衝擊，其實美元升息後利差收窄衝擊，恐怕才是影響獲利的關鍵。對此中租表示，台灣、中國大陸及東協地區累計前7月獲利相較去年同期，分別年減6%、1%及10%，中國獲利衰退反而沒有台灣多。
「中國營收並沒有下降，所以下修中國成長目標，但策略並沒有改變，就是維持適當成長，」中租策略長廖英智指出，從2014年起，中國各產業、各城市不再呈現全面性成長之後，他們就開始採取更為細緻的分散管理。
「中國很大，不同的區域幾乎可視為不同國家，因此就採廣設分公司策略，每家分公司90%的客戶都要能在60分鐘車程內可到達，像是上海，中租就有4家分公司，而每家分公司各有其專注的產業，每個月會檢視各個產業和城市的違約率和集中度，每半年和區域主管向上海總部呈報討論，一發現有走下坡的跡象，立刻調整，從業務端就能控制風險。」
中租另一個優勢是資金成本。台資銀行絕大多數的放款資金是從海外借美元、到中國境內做人民幣放款，過去租賃利率動輒12%起跳；但去年美元升息、人民幣降息，利差遭大幅侵蝕。而中租的人民幣卻是從中國境內取得，資金成本反而因此降低，也避開利率和匯率的風險。
不過，中國就算不成長，光是為了維持內需的基本經濟動能，就有一定的業務需求，產業還是有短期周轉金、設備融資需求，租賃業者還是有機會。
日盛台駿聯貸案 超額認購
「很多財務公司直接關門，但中租有3000名當地員工、分布在40個城市，9成以上客戶都是當地中小企業，像是鋼板沖壓機、食品生產廠、汽車零組件，只是以前做產業前5大，現在做前3名，保守一點就好，」廖英智說。
為了分散集團的營運風險，中租已經進軍東南亞7個國家，貢獻營收約6%。過去東協每年可以有超過20%的成長，但在美國聯準會強勢升息下，各個國家成長幅度和利差空間亦有很大的差異，成為影響獲利的主要原因。
「GDP（國內生產毛額）成長才能賺錢，企業只是搭順風車，在逆勢中，還是要繼續把管理做得更細緻、更到位，」廖英智感慨。
事實上，持續在中國找機會的不只中租。日盛台駿國際租賃旗下兩家中國子公司—日盛國際融資租賃及台駿國際融資租賃，委由華南銀行上海分行辦理聯貸案，8月募到人民幣23.3億元，超額認購逾2倍。
日盛及台駿租賃董事長朱志威表示，日盛台駿租賃在中國十多年，主要業務為直租、回租產品，並提供中小微企業客戶更多元的營運融資管道，已在大陸18個城市設點。本次聯貸授信用途主要是作為充實業務發展營運資金，為中長期業務拓展深化中國市場布局。
中國債務風暴持續衝擊境內金融體系，具有彈性與韌性的台資租賃業者能否度過此次壓力測試？值得持續關注。