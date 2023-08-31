老覺得手不乾淨一直洗手？　小心是「2大疾病」上身

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無論怎麼清潔都覺得髒 當心強迫症上身新竹臺大分院新竹醫院精神醫學部王彥欽醫師經問診了解小薇的想法後，發現小薇自己也發現，無論清潔做到什麼程度，自己的腦袋好像就是會一直覺得手上仍有不乾淨的地方，只好不斷重複清洗，其實自己也洗得很煩了，還是沒辦法停下這些擔心的念頭。
除了手上可能有病毒，小薇也時常擔心在外面活動時，不小心在沒注意的時候碰觸到髒東西，所以整天都很緊張，甚至沒辦法唸書。醫師向家人解釋這是強迫症的症狀。
第一次發生常在兒童及青少年期 重複行為樣太多王彥欽醫師說明，許多強迫症及焦慮症第一次發生時都在兒童及青少年期，強迫症包含持續且反覆出現的一些想法、衝動，而對個案造成困擾，以及為了忽略或壓抑這些強迫思考而出現的重複行為。強迫思考也不一定關於清潔，例如有些個案總會反覆檢查家裡的門窗、瓦斯、電器等，有些則是在丟掉東西時，就出現許多憂心，這都可能是強迫症的不同表現。
醫師專業評估 找到個案心裡擔憂的原因焦慮及強迫症都是可以治療的精神疾病。王彥欽醫師解釋，和成人的治療類似，兒童及青少年的焦慮症及強迫症可以使用抗憂鬱藥物治療，調節腦中神經傳導物質的平衡，也可以加上認知行為治療或其他心理治療，在跟專業治療者談話的過程中整理腦中的焦慮來源，轉化僵固的思考，增加認知的彈性，慢慢建立不會影響生活的行為反應模式。
這些改變並不容易，新的想法與行為可能帶來焦慮，這時可以積極練習適當的放鬆策略，身邊重要他人的支持也扮演重要的協助角色。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59009
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