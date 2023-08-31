中國經濟衰敗！海基會好忙　安置國人相關費用提前用罄

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不過相關人士強調，沒有所謂的新台流、舊台流之分，只有貧病到需要政府出錢接回來安置的人，才算是「台流」；在中國失業或創業失敗的年輕台灣人，大都和台灣家裡保持聯繫，身體也健康無恙，自己選擇繼續留在中國，只能算是「西進的失意者」。
年初解封 返台人數3級跳
根據海基會的定義，我國人民在中國因證件逾期或遺失，導致滯留中國多年無法返台，或因失業、創業失利等原因，導致生活困頓、滯留當地後流落街頭或罹患重症無人照料、無力負擔醫藥費、亡故等，且與家屬失聯或家屬無意願協助返台者，叫作「滯陸國人」，也就是民間所稱的「台流」，這些台流才需要海基會協助接回台灣及安置。
簡言之，台流大都是30年前赴陸的台商或台幹，因為在中國包2奶或另組家庭，拋棄台灣的配偶子女，生意失敗或失業，耗盡財產又年老貧病時，才想要回台灣。不少台流是積欠中國當地醫院龐大的醫藥費被驅趕，只好由當地台商協會募款支付醫藥費並聯繫海基會。海基會設法聯絡到這些台流在台灣的親人，但大部分親人在斷聯數十年的情況下，不願意支付機票與安養費用，海基會與縣市政府必須出錢接人及安置。
從2019年到2022年，海基會接回安置的台流分別是44案、62案、67案與83案，今年光是1~7月就有60案，人數明顯增加，也導致海基會相關預算在6月提前用罄。海基會表示，過去幾年中國嚴格封控，人員移動的難度高，沒想到今年1月中國突然全面解封，因此返台人數驟增。預算不足的部分，海基會以內部調整與募款等方式籌措。
海基會人員指出，疫情期間返台的台流，大都是重病或被中國的醫院驅趕，不得已才經過重重關卡返台，因此也增加海基會作業的極大困難度。
接回台流 疫情期間大挑戰
例如去年年中海基會接獲當地台商協會的通報，一位因案被通緝的吳姓國人在海南省流落多年，最後病倒在街頭，被送醫診斷有腦中風及高血壓等病，生活已無法自理。
海基會去年7月函請內政部戶政司、警政署協尋，找到其家屬，但家屬沒有意願處理，經過公文往返協調，最後新北市社會局同意，等吳姓國人隔離結束後，接他到安養機構安置。但因為他是通緝犯，抵達機場後須由航警逮捕，由檢察官以視訊方式訊問後，才能決定直接關押或等他完成自主防疫後再到案。當時我國防疫規定已鬆綁到入境者0加7（居家檢疫0天，自主防疫7天），但新北市社會局要求吳姓國人完成7天自主防疫後，才願意接人。
在邊境防疫鬆綁的情況下，當時台灣大多數防疫旅館已經退場，一般旅館也不收入境後直接入住的旅客，為了幫吳姓國人找到住所，海基會人員在星期日打了100多通電話，才終於訂到旅館。當天海基會工作人員到機場協助當事人入境、通關，經過5小時的審訊與等待，檢察官裁定讓他先完成自主防疫，海基會才將人送到旅館。
另外一個案例，是一位老先生在疫情最嚴峻的時刻返台，因為他需坐輪椅，海基會派了3個工作人員，全身穿著防護衣去接機，結果老先生下飛機後一路狂咳，原本協助接機的航務人員全部跑光，海基會人員只能硬著頭皮推他去做PCR檢測，事後海基會讓3人全部暫時居家隔離，幸好老先生新冠採檢結果是陰性，大家才鬆了一口氣。
除了海基會出機票、地方政府提供安置機構，疫情期間返台住防疫旅館隔離的費用，是由行政院防疫特別預算支付。海基會人員表示，疫情期間回來的台流，許多已經無法生活自理，還要幫他請看護，光是聘請願意照顧隔離者的看護，還有拜託防疫旅館同意看護出入，都是非常艱難的任務。
不過海基會強調，很多台流得以返國，都是台商協會出錢出力的付出。例如一位江姓前台商去年6月中風，生活無法自理，深圳台商協會為了協助他返台，奔走了近半年時間，因為家屬不願意接納，最後台協還募集了16萬元人民幣幫他償付醫療費用及購買返台機票，臨行前還給了江姓台商一些路費。
此外，還有一位汪姓國人滯留中國多年，身無分文且遺失了所有證件，疫情期間惠州台商協會提供他生活費，同時聯絡海基會協助他返台；海基會幫他補辦證件，也協調台南市民政局、社會局與衛生局，共同協助汪姓國人返台後，住進集中檢疫所進行14天隔離。
兩岸經貿糾紛 已明顯減少
至於近日引發討論的新台流問題，相關人士指出，中國從馬英九政府時期即推出各種補助方案與廣設青創基地，鼓勵台灣青年到中國創業，民進黨政府上台後，《惠台31項》、《惠台26項》等拉攏台灣年輕人的政策措施更多，那時的確吸引了很多人去中國。不過這些年輕人大部分創業都失敗，也有許多到中國工作的人後來失業；他們不願屈就較低薪的工作，也不願意回台灣，便滯留在當地。
相關人士表示，中國官方當初用盡各種手段，吸引台灣年輕人過去發展，對於這些創業或就業失敗的人，中國政府並沒有提供任何的協助，為何現在有人認為台灣政府有義務協助他們？而且他們不是不能回到台灣，而是想留在中國繼續尋找其他機會，這些人只能說是「西進的失意者」，不能歸為需要動用政府預算去接回來的台流。
相較於需要協助貧病台流返台的業務增加，海基會處理台商經貿糾紛的案件則明顯減少。據了解，一來是很多台商已經撤離中國，經貿糾紛的案件自然減少；再者，中國國家主席習近平在第2任期之後推動「全面依法治國」，很多舊有的人情關係已經無法動用。最明顯的是國民黨過去在中國的買辦關係與角色，已經嚴重弱化，就算有經貿糾紛，台商也只能上中國的法院處理。