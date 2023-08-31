入獄前獨家告白　中興電工江義福：轉念放下真的很難！

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消息一出，中興電工股價連續兩天跌停，江義福辭任董事長，由兒子江馥年接任，同時中興電工召開臨時董事會，改派法人董事盛元投資的代表為林弘人（全聯暨元利建設董事長林敏雄次子）。並調整人事，穩住團隊經營，使得股價止跌，經營重新步上軌道，這才讓江義福鬆了一口氣。
對於司法判決，江義福說：「我問心無愧，但人不可能一輩子是順境，一定有個坎，現在遇到了，我只能轉念放下；不過這很難。」
穩住經營團隊 他才鬆口氣
江義福透露，他始終相信宿命，人生從來不規畫。「我讀台南鄉下的學校，高中都在打撞球，直到聯考前3個月才突然醒過來，開始抱佛腳。我記得考歷史的前一天中午吃完飯還在做最後衝刺，沒想到後來10題問答題中，竟然有3題剛剛背到，所以拿下高分。填志願時只因為隔壁文具店老闆的兒子外交系畢業，在外交部上班，在家鄉非常風光，所以我第一志願也填政大外交。」
服完兵役之後，江義福考上調查局，本來只想做個兩年，沒想到一待就是22年，其間也曾經外派到以色列、日本、德國等地受訓。除了工作之外，他只要有空就會閱讀局內的所有財經雜誌，尤其對台塑、大同等大集團的經營特別有興趣；因為他認為儘管財團的事業不盡相同，但他看的是「邏輯」，不論是做決策或解決困難，只要搞懂邏輯就沒問題。
1996年，國民黨營的中央投資公司「轉上級指示」，指派江義福接任中興電工總經理。當時，這家公司因復興啤酒廠、嘉義台南焚化爐等5大工程案，衍生累虧高達150億元，公司幾乎瀕臨倒閉。江義福回憶當時狀況：「我接手以後正好放端午節3天連假，我每天到辦公室看資料，發現公司1天要燒500萬元，3天就1500萬元不見了，不知道要怎麼賺。」
於是，江義福白天上班，晚上把厚厚的公文帶回家簽，抽絲剝繭後，把業務、財務等狀況一一釐清，想辦法開源節流。例如，當時中興電工要維持生產旗下的家電，但銷路不佳，導致大量庫存；於是，公司只得每年以發家電當年終獎金，員工紛紛哀號說：「我家裡已經有5台電視，能不能不要再發了？」
江義福決定裁撤原有的家電業務部門，但同時成立一家銷售公司，讓這些業務員去認股，剩下的由公司認。由於業績和自己的收入息息相關，員工都非常認真推銷；最後中興電工順利出售了這家公司的股權，解決了家電部門的問題。
此外，由於是黨營事業，公司內部有不少人是靠關係進來的，不事生產還影響大家工作。江義福就把這些人集中在一個辦公室裡，幫他們把報紙和茶水都備好，請他們「思考給公司的建議，提出解決方案」；結果半年內，原本大約20人，只剩1個人留下。這位唯一留下的人竟提出不錯的建議，後來他還被派到一家子公司當董事長。
經過多方努力，以及當時的業主環保署、台糖公司等力挺，中央投資公司也支援協助，5大工程都順利竣工。同時為改善岌岌可危的財務，1997年辦理減增資15.58億元，並陸續辦理盈餘及資本公司轉增資，改善財務結構。
歷經分階段的改革與轉型，中興電工從2005年到2023年配發的現金股利，已超過150億元，市值更從1996年的70億元成長到600億元。今年6月台灣中型100指數及發達指數納入中興電；而由於綠能業務占營收已近67%，證交所也將中興電工歸類為綠能股。
這一路走來，江義福也花了相當的苦心。「我每天早上6點到辦公室，星期六日也不例外。他表示，晚上回家常常就是看電視，《唐伯虎點秋香》我大概看了至少20次。朋友都笑我生活沒有品質，我不以為意，反正人生就是這樣。」不過，他依然保持每週閱讀財經雜誌的習慣，如果平日沒空，就在星期六日趕進度，並把重點寫下來。寫得密密麻麻的筆記本，一部分已交給兒子看。
主管哽咽發言 他差點落淚
2審判決下來後，江義福形容這次打擊，「仿若被投入水深火熱深淵，心中之痛非常人所能理解；不過我還睡得著，也沒掉過淚。」淚腺快要失守的一次，是審判主文公告後第2天清晨6點多，3位已經在公司服務20年的女清潔工，哭喪著臉對他說：「董事長，我們不識字，聽家人說你要被抓去關，我們3個人討論以後，想問董事長有沒有辦法讓我們3人代替你去關？」此外，辭任董事長後第一次的幹部座談會中，多位主管哽咽發言，也讓江義福差點落淚。
林敏雄在第一時間情義相挺，多位法律界前輩和教授也出手相助，投信的投資人也紛紛以下午茶邀約打氣，讓江義福銘記在心。不過，他最擔心的是94歲的母親，最近母親的記憶力不太好，江義福擔心母親的同時，卻又希望她記不清楚，否則不知道要怎麼向她說明這些事。
中興電工一向強調採取「沉」、「穩」策略，員工和協力廠商更有向心力，朝先前擘畫的願景向前走，因此江義福認為公司未來能維持正常營運。他已經準備好《荒漠甘泉》等書去閱讀。「我生涯從來沒有規畫，都是這樣莫名其妙來的，辛苦50、60年，進去休息兩年多，也沒有什麼不好啦。」希望不規畫的人生，接下來能更順利。