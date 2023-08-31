從代工出發！要當生醫檢測的安卓　光鼎生技靠小零件做出高毛利

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「我在大學、研究所學的是土木工程，曾在桃園高鐵站當過機電組長，拿著1份還不錯的薪水。甚至想要出來創業，還取得消防設備師的資格。」蔡守冠坦言，在還沒進入光鼎生技前，從未想過自己會成為生醫界的一分子，「當初光鼎成立的目的，只是為了要幫美國母公司生產一項檢測儀器的零組件，而我也只是為了要幫老長官的忙，打一份零工。」
母公司遭併購 台廠成孤兒
探究光鼎成立背景，最早是由美國臨床檢驗生技大廠Beckman Coulter的兩位員工—一位為劉明山，另一位為美國人Amirkhanian出來創業開始；透過毛細管電泳技術，提供DNA檢測服務，成立了eGene。eGene募資成立時，吸引了台灣天使投資人加入，也因為這一層的關係，為了解決美國生產成本太高的問題，所以選擇台灣作為生產基地，於是成立光鼎。
作為光鼎第一號員工的蔡守冠坦言，2004年剛來時，純粹就是一家eGene的代工廠。「如果美國母公司eGene業務擴大，台灣代工訂單也擴大，再併購回美國，作為生產部門。」原本計畫那時候就功成身退。
沒想到，eGene連年虧損，2007年時德國QIAGEN以高價併購eGene，讓許多台灣天使投資人可以退場；不過，當時QIAGEN的併購並未納入只會代工零組件、沒有核心技術的台灣光鼎。瞬間，光鼎成為孤兒，蔡守冠和同事們只好接手光鼎，「QIAGEN併購後的前3個月，還是交付給光鼎代工，但後來1封郵件交辦所有零組件交給德國生產，代工也沒有了。」蔡守冠回憶。
「QIAGEN以為這小小零件自己生產就好，但事實上，他們不知道配方。」蔡守冠說自己當初成立光鼎時，為了要把毛細管電泳的零組件、原料供應鏈端，到組裝廠部分，從頭到尾地了解，花了3年時間可是在美國、中國及台灣3地奔波，才總算掌握生產的關鍵技術。果然，不到半年時間，QIAGEN又回頭把核心零組件部分的代工，再度交給光鼎。
蔡守冠透露了關鍵：「QIAGEN雖然要了光鼎的參數卻無法量產，主要是因為儀器內耗材中，有1顆負責光學偵測的塑膠零件，關乎到毛細管、打光、收光等，是光鼎磨了3年才知道的祕密，如果少了這關鍵零件，整台DNA定序儀等於只剩下空殼，無法使用。」
開創品牌 兩大隱憂待解決
蔡守冠想著，既然有能力生產關鍵零組件，不然就生產整台儀器，主打自有品牌。他也在2020年取得生技博士的學位，「不會老被外界以為，光鼎就只是玩票性質，只是蹭生技產業熱度而已。」2020年正逢疫情肆虐，讓光鼎的檢測儀器迎來一波高潮，如今也與QIAGEN、Thermofisher等國際檢測大廠保持合作。
不過，光鼎未來恐還有兩大隱憂。首先，光鼎主力產品毛細管電泳的檢測儀器，目前主要銷售對象仍停留在科研單位為主，但這部分的量能始終太小，未來如何打入到醫療體系，甚至是各地診所市場，才能有效進一步將營收擴大。
其次，檢測技術方法有很多方式，像是瑞磁生技ABC-KY，就是以半導體方式獨創出來的檢測技術。百家爭鳴的情況下，誰能擴大市占才是關鍵，也是未來投資人的觀察重點。