用健保卡「一行為」讓人抓狂！　ICU醫提醒「領藥十不」

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1. 號碼沒到，不要排隊藥師調劑是批次的，一批做好了，號碼跳出來，如果比你的「大」，再去排隊就可以！太早排隊，就是「佔著茅坑不拉屎」，影響人家領藥，因為即使排到你，你也無藥可領！
領藥不是排到「現做的」，而是「批次做好」再叫號、再排隊。例如：現在燈號是3030號，做好20個以後，燈號就會跳3050號，那麼3031至3050號的民眾才需要去排隊。過號的，就隨時可以排入隊伍等候。
2. 不要沒繳費，就來領藥各醫院都沒有先領藥，再付錢的服務喔，請先繳費，再領藥。不要吵說「為什麼領藥窗口不能繳費？」，因為藥師只會數藥，不會數鈔票啦！
3. 不要催！要趕火車、要趕公車、要趕飛機…，有事要趕的人，不是只有你一個！還有人要趕回去餵小孩、趕回家煮飯、趕回家倒垃圾、還有要趕回家上廁所的！耐心等候吧。
4. 不要排錯隊單雙號有分流，不要排錯窗口，再來吵，為什麼輪到你不能領？因為你的藥在另一「籃」！也不要插隊！藥師沒時間出來管理秩序和調解紛爭！
5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」請看燈號再排隊！藥師的工作攸關用藥安全，沒辦法分心幫你查！
6.不要讓藥師分心請讓藥師專心幫你核對身分、核對藥物，為了你的用藥安全，這個很重要！不要用健保卡「輕敲」桌面，這個聲音容易讓人抓狂，也務必記得自己的名字和出生年月日。
7. 領藥不要講電話因為藥師需要跟你核對身份，和教導用藥！請先把你的電話講完再排隊！記得出示你的「健保卡」而不是你的「手機」。
8.不要忘記當面清點藥物就跟你去銀行櫃檯領錢一樣，清點沒問題後再離開，這樣可以確保正確的藥物交付，也不會因為發生爭議，而必須花時間調閱監視器，證明彼此的清白。
9. 不要請藥師幫你加個藥要加什麼藥，去跟醫師談，藥師依醫囑調劑藥物，不能幫你多加藥！也不要一直問藥師，為什麼哪個藥沒有開？如果有疑慮，請去和醫師討論。
10. 不要對藥師大小聲我知道你從在停車場等車位、等電梯、等看診、等繳費、到了藥師這個「最後一關」，已經等待到一個臨界點，但是，為了你的用藥安全，請不要對藥師大小聲！
附註：
不要打開「暫停受理」的窗口不要好奇，裡面真的不會有人！如果有的話，小心你會被嚇到！
此文一出，吸引不少藥師感嘆留言：「學校和醫品病安都教我們藥師要守護病人用藥安全，三讀五對是最基本要求，但很多民眾把藥局當便利商店：邊領藥邊講電話、問姓名要核對跟你說處方箋or健保卡有寫為什麼還要問、把處方箋排在櫃檯上還有樣學樣跟著排一整排。醫品人上班看到這種狀況真的是會覺得很心寒。藥師也想很正式的為民眾說明用藥指導和諮詢，但往往民眾在意的是他叫的車子已經(或是快要)來了藥趕快(或者先)給他。」、「藥師的工作真的必須非常專心，因為攸關用藥安全。由於處方箋太多的時候，藥師為了消化領藥的人潮，本來要去解放的，只好先忍住，本來要去吃飯的，也只好先忍住。所以，體貼善解人意的藥師，真的有不為人知的辛苦。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59022
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