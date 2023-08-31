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用健保卡「一行為」讓人抓狂！　ICU醫提醒「領藥十不」

用健保卡「一行為」讓人抓狂！　ICU醫提醒「領藥十不」
用健保卡「一行為」讓人抓狂！　ICU醫提醒「領藥十不」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】醫院領藥櫃台前總是大排長龍，但有些民眾會做出一些NG行為，萬一拿錯藥可是攸關安全。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金日前在臉書以自身觀察到的經驗列出「看診十不」獲得迴響，再整理出「領藥十不」，由於藥師需要專心核對身分與藥物，提醒民眾不要催促，或用健保卡「輕敲」桌面，這個聲音容易讓人抓狂。

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1. 號碼沒到，不要排隊

藥師調劑是批次的，一批做好了，號碼跳出來，如果比你的「大」，再去排隊就可以！太早排隊，就是「佔著茅坑不拉屎」，影響人家領藥，因為即使排到你，你也無藥可領！

領藥不是排到「現做的」，而是「批次做好」再叫號、再排隊。例如：現在燈號是3030號，做好20個以後，燈號就會跳3050號，那麼3031至3050號的民眾才需要去排隊。過號的，就隨時可以排入隊伍等候。

2. 不要沒繳費，就來領藥

各醫院都沒有先領藥，再付錢的服務喔，請先繳費，再領藥。不要吵說「為什麼領藥窗口不能繳費？」，因為藥師只會數藥，不會數鈔票啦！

3. 不要催！

要趕火車、要趕公車、要趕飛機…，有事要趕的人，不是只有你一個！還有人要趕回去餵小孩、趕回家煮飯、趕回家倒垃圾、還有要趕回家上廁所的！耐心等候吧。

4. 不要排錯隊

單雙號有分流，不要排錯窗口，再來吵，為什麼輪到你不能領？因為你的藥在另一「籃」！也不要插隊！藥師沒時間出來管理秩序和調解紛爭！

5.不要問藥師「我的號碼到了嗎？」

請看燈號再排隊！藥師的工作攸關用藥安全，沒辦法分心幫你查！

6.不要讓藥師分心

請讓藥師專心幫你核對身分、核對藥物，為了你的用藥安全，這個很重要！不要用健保卡「輕敲」桌面，這個聲音容易讓人抓狂，也務必記得自己的名字和出生年月日。

7. 領藥不要講電話

因為藥師需要跟你核對身份，和教導用藥！請先把你的電話講完再排隊！記得出示你的「健保卡」而不是你的「手機」。

8.不要忘記當面清點藥物

就跟你去銀行櫃檯領錢一樣，清點沒問題後再離開，這樣可以確保正確的藥物交付，也不會因為發生爭議，而必須花時間調閱監視器，證明彼此的清白。

9. 不要請藥師幫你加個藥

要加什麼藥，去跟醫師談，藥師依醫囑調劑藥物，不能幫你多加藥！也不要一直問藥師，為什麼哪個藥沒有開？如果有疑慮，請去和醫師討論。

10. 不要對藥師大小聲

我知道你從在停車場等車位、等電梯、等看診、等繳費、到了藥師這個「最後一關」，已經等待到一個臨界點，但是，為了你的用藥安全，請不要對藥師大小聲！

附註：

不要打開「暫停受理」的窗口不要好奇，裡面真的不會有人！如果有的話，小心你會被嚇到！

此文一出，吸引不少藥師感嘆留言：「學校和醫品病安都教我們藥師要守護病人用藥安全，三讀五對是最基本要求，但很多民眾把藥局當便利商店：邊領藥邊講電話、問姓名要核對跟你說處方箋or健保卡有寫為什麼還要問、把處方箋排在櫃檯上還有樣學樣跟著排一整排。醫品人上班看到這種狀況真的是會覺得很心寒。藥師也想很正式的為民眾說明用藥指導和諮詢，但往往民眾在意的是他叫的車子已經(或是快要)來了藥趕快(或者先)給他。」、「藥師的工作真的必須非常專心，因為攸關用藥安全。由於處方箋太多的時候，藥師為了消化領藥的人潮，本來要去解放的，只好先忍住，本來要去吃飯的，也只好先忍住。所以，體貼善解人意的藥師，真的有不為人知的辛苦。」




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59022

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