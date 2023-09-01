9 月 IAA 車展首發 Fisker Pear 準量產車公開

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Fisker Pear 經歷多次預告後，終於公開準量產版車型。Fisker Pear 基於 MIH 架構，以 FP28 輕量化平台打造而成，可以看到其擁有跨界風格的車身，車頭造型未有傳統內燃機車款的水箱罩設計，LED 頭燈組相當細長，中央還融入了貫穿式燈組，PEAR 字樣則有自發光的效果。前保險桿氣壩設計相當醒目，預料能提供其他電機組件良好的散熱效果。觀察車身細節，可以看到前後葉子板寬出車身不少，營造出相當飽滿的視覺效果。而在車尾方面可以看到環繞在後擋風玻璃上的回字形燈組，同時取消傳統的 D 柱設計，以深色玻璃取代，相當具有辨識度。另外，Pear 從曝光以來一直依舊沒有傳統後視鏡的設計，但根據每個國家地區的法規不同，未來量產後應有望會持續提供傳統後視鏡的選項。
Pear 還選用抽屜狀的前行李艙設計，官方稱之為froot，可用於存放外賣披薩或者健身裝備等物品，並能防止異味進入車內。而前行李艙還將提供隔熱的選配項目，以維持食物熱度或冷度。Fisker 表示，Pear 的內裝大量採用回收和生物材質，並且強調耐用的性質，且所有座椅都具備折疊平放的機能，可創造出大型休息空間來看電影或休息，適合有孩童的家庭或喜歡車內大空間的車主。
至於動力系統，Fisker Pear將擁有兩種電池選項，續航里程分別為 180 英里或 320 英里。同時將提供後輪驅動和全輪四區驅動兩種車型，0-60mph 加速時間約為 6.3 秒。另外入門車型將搭載低滾動阻力的 20 吋胎圈，亦可選配 22 吋高性能輪胎的配置。
Fisker 官方指出 Pear 採用了新型輕鋼車身結構，可以將車輛零件數量減少 35%該車對於國內消費者較有關連的是計劃與富士康在俄亥俄州的工廠生產，但交易目前尚未確定，原廠預期上市時間將在 2025 上半年。