不漠視房車市場 美規 2024 Hyundai Elantra 登場

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北美 Hyundai 宣布推出 2024 年式改款 Elantra 車系。全新小改款美規 Elantra 的車頭進行全新設計，整體看上去更具有層次感。全新的水箱護罩面積縮短，並與全新的頭燈組融為一起，亦在前緣導入 LED 導光條，而保桿下方也將傳統的氣壩設計補上，加上兩側的類進氣孔設計添增運動感受。車側部分亦保留現有的設計，並提供全新造型的 15 ~ 18 吋輪圈，車尾雖然未有大幅度的變化，但可以看到後保桿下方加入了全新的 U形飾條造型點綴及導流設計，整體視覺更為飽滿動感。
車內的變化並不多，依舊採用雙 10.25 吋液晶螢幕搭配薄形化空調出風口，但前門板換上全新設計的軟質觸感材質，並加入 3 組全新 USB-C 插座以及重新設計的無線充電板。高階的 Limited 車型則有 H-Tex 皮革座椅來提升豪華氛圍。除了外觀進行更新之外，2024 年式 Elantra 將全新的後側安全氣囊和後座安全帶提醒列為所有車型的標準配置。此外，方向盤震動提醒也應用再車道維持輔助、盲點碰撞警示和後方交通避免碰撞輔助當 中，提升提醒駕駛人的作用。
動力系統方面，則持續提供包括 1.6 升渦輪引擎、1.6 升 Hybrid動力、2.0 升自然進氣引擎，以及專為 Elantra N 設計的 2.0 升渦輪增壓引擎。
Hyundai Motor Company COO Jose Muñoz 表示 Hyundai 擁有比其他車廠更完整的產品陣容，儘管已有其他車廠不再提供房車的產品，但 Hyundai仍將致力於房車市場經營。