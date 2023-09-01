窄巷也能穿梭 五菱 Wuling E10 電動輕型商用車登場

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五菱宏光近日推出全新單人座商用車 Wuling E10。Wuling E10 的外觀輪廓相當方正，一切以簡單實用為主，車內設有手動空調、數位儀表和可充電的 USB 插口。其車寬僅有 1,080mm，同時具有 4.3m 的迴轉半徑，使其能夠在狹小空間內輕鬆操作。儘管寬度不大，但其車長達到 3,305mm，並擁有 1,690mm 的高度，依舊具備真正輕型商用車等級的實用性。
而車後除了採用金屬車廂的標準版本之外，原廠還提供高頂的車型，可訂製成冰櫃，用於運輸鮮花、冰淇淋、水果、食品或飲料等。官方公部其標準車型的後廂容量達 1.7 立方公尺，最大負重能力則限制在 200 公斤上下，使其裝備重量為 620 公斤。
動力表現方面，Wuling E10 採用前置電動馬達系統，官方公部最大功率達 27 匹，最高時速限制在每小時 71 公里。電池系統方面選用容量達 9 kWh 磷酸鐵鋰電池，儘管電池容量不大，但如果持續保持在市區最高限速每小時 40 公里的速度，其續航里程可達到 150 公里左右。充電部分，該車可直接透過交流充電器或者一般常見的 220V 家用插電孔直接充電，但未說明充電的效率及時間。
其實Wuling E10 早在於 2022 年初現身過，但直到近日才在中國大陸市場正式上市，因此該車最初有望僅提供企業用戶，最後才正式對外正式販售。Wuling E10 目前共有兩款車型，售價分別為 36,800 人民幣（折合新台幣約 16.1 萬）和 39,800 人民幣（折合新台幣約 17.4 萬）。