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窄巷也能穿梭 五菱 Wuling E10 電動輕型商用車登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

說起小巧的輕型商用車，一般車迷都會直接聯想到僅在日本市場販售的 K-Car Van 或者 Truck，不過近日來自中國大陸的五菱宏光宣布推出一款全新電動單座商用車 E10，其車寬僅有 1 米出頭，可適用於大城市窄弄來回穿梭。

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五菱宏光近日推出全新單人座商用車 Wuling E10。
Wuling E10 的外觀輪廓相當方正，一切以簡單實用為主，車內設有手動空調、數位儀表和可充電的 USB 插口。其車寬僅有 1,080mm，同時具有 4.3m 的迴轉半徑，使其能夠在狹小空間內輕鬆操作。儘管寬度不大，但其車長達到 3,305mm，並擁有 1,690mm 的高度，依舊具備真正輕型商用車等級的實用性。

而車後除了採用金屬車廂的標準版本之外，原廠還提供高頂的車型，可訂製成冰櫃，用於運輸鮮花、冰淇淋、水果、食品或飲料等。官方公部其標準車型的後廂容量達 1.7 立方公尺，最大負重能力則限制在 200 公斤上下，使其裝備重量為 620 公斤。

動力表現方面，Wuling E10 採用前置電動馬達系統，官方公部最大功率達 27 匹，最高時速限制在每小時 71 公里。電池系統方面選用容量達 9 kWh 磷酸鐵鋰電池，儘管電池容量不大，但如果持續保持在市區最高限速每小時 40 公里的速度，其續航里程可達到 150 公里左右。充電部分，該車可直接透過交流充電器或者一般常見的 220V 家用插電孔直接充電，但未說明充電的效率及時間。

其實Wuling E10 早在於 2022 年初現身過，但直到近日才在中國大陸市場正式上市，因此該車最初有望僅提供企業用戶，最後才正式對外正式販售。Wuling E10 目前共有兩款車型，售價分別為 36,800 人民幣（折合新台幣約 16.1 萬）和 39,800 人民幣（折合新台幣約 17.4 萬）。

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