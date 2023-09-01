新臺幣 107.9 萬元起 Mazda CX-5 Bose® 響動版限量上市
台灣馬自達今日 (9/1) 宣布推出 Mazda CX-5 Bose® 響動版，升級搭載 Bose® 環繞音響系統，並標配全速域 CTS 與 360° 環景輔助系統等，正式售價為 107.9 萬元並採限量上市的形式販售。
7Car 小七車觀點
Mazda CX-5 Bose® 響動版以現行 20S Elite 車型為基礎，所升級的 Bose® 環繞音響系統搭載 AudioPilot 噪音補償技術，能有效減低外界噪音，進一步提升車室內的靜肅性，並可自動調節被噪音覆蓋部分的樂曲音量；另標準配備 i -ACTIVSENSE 主動安全科技、全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS) 與 360° 環景輔助系統，搭配前擋投影式全彩抬頭顯示器 (Windshield HUD) 等。
除此之外，全車系標備無線 Apple CarPlayTM 和 Andriod AutoTM 與手機無線充電系統；20S Premium 以上車型更配有前排雙座導流通風座椅和駕駛座八向 (附電動腰靠調整功能) 與副駕駛座六向電動調整功能；25T AWD Signature 車型則擁有 Nappa 真皮座椅、實木飾板等高級配備。
Mazda CX-5 無論外觀、配備以及行路質感都擁有極高的水平，擁有許多同級對手所欠缺的日系工藝美學，而回顧去年雖然面臨大環境多方挑戰，CX-5 在臺灣市場的表現最為突出，年度銷量達到 6,307 輛。這次藉由配備升級推出 CX-5 Bose® 響動版，相信能再度刺激買氣。