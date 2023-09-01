▲ 【車勢星聞】野戰喊話車現身《能戰！全民新視界》記者會，9月2日開播

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「能戰！全民新視界」邁入第五季，今年節目全新企劃內容，由主播張瓊方主持，參與藝人陣容包括王彩樺、馬力歐、郭彥均、張文綺、曾子余及壯壯，他們分組跟著國軍出任務，挑戰心臟強度，以及國軍保家衛國的勤訓精練。本季主要呈現的主軸是「軍民同心」，這是全民國防的最真實意涵，透過不同拍攝的視角，要讓民眾看見軍人的實力，以及無窮潛力的民力，對戰力的加分。節目分成兩大系列，以及軍人節特別企劃三個部分，9月2日首播內容將以「九三軍人節特別企劃」開場，透過陸海空軍三位故事主角，看見國軍守護全民、軍眷為國軍撐腰、民眾為國軍後盾的真實紀錄。第二單元「輕鬆看軍事」，今年製作單位特別組「能戰應援團」，除了讓藝人到部隊跟著官兵一起演訓、操練，更請藝人朋友為國軍官兵加油、慰勞，讓大家看見軍人的辛苦，也要看見國軍的活力。第三單元以能戰的國軍部隊實境紀錄，讓國人們了解國軍的真正實力，以及為了戰訓本務投入的心力，同時搭配「學長姊來了」單元，以人物故事帶出軍人的軍魂傳承，國軍使命延續的重要性。《能戰！全民新視界》將於2023年9月2日起連續十周在三立新聞台週六晚間首播，並於三立iNEWS台週日下午三點重播。