▲ 慶祝無限Mugen創立50週年 推出卡西歐聯名錶超熱血

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無限Mugan可能對於年輕一輩有些陌生，但是在90年代，他們可是為當時的F1一級方程式賽車打造V10動力心臟，而其實最新的Civic車身套件也是他們設計的，現在為了慶祝該公司成立50週年，與卡西歐合作推出Edifice系列錶款，雖然Honda已經與卡西歐合作多年，開發出多款手錶，不過標示著Mugen的廠徽還是第一次，這次的聯名款手錶是採用ECB40MU-1A款式，並且融合了Mugan以及Honda過去的成功精髓，包含F1賽車、曼島TT賽事以及諸多國際比賽。
這支聯名錶採用碳纖維強化的樹脂外殼，與最新的G-Shock所使用的材料相當類似，這麼做是為了在配戴時擁有最輕便的表現，而整個外殼的設計靈感是來自於F1賽車的懸吊系統，錶面部分採用藍寶石鏡面處理，抗刮能力受到手錶愛好者喜愛，此外手錶外圈的字體與Mugen換檔旋鈕上使用的字體相同，而錶帶採用Alcantara材質，讓人更有熱血賽車的感覺，並且刻上了無限Mugen的徽飾，更融合了品牌的白、紅、金三色縫線色調，卡西歐表示這款手錶將會以限量形式發售，但並沒有提到會限量幾支，目前定價為300元美金，折合台幣約9,600元。