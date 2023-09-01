▲Lexus 8月掛牌 1,834 台，連七月穩居豪華車市場首位

Lexus品牌8月份以1,834台的成績，穩居豪華車市場龍頭寶座，蟬聯7個月豪華車市場銷售冠軍，雖然前月比僅52.4%，但去年同期比仍高達159%，在中大型豪華房車、豪華休旅車持續表現出色，高居8月及年度累計No.1！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ES 車系 8 月登錄209台，1~8月累計2,445台，遠勝其他同級競爭對手，佔中大型豪華房車市場38.5%；LEXUS休旅車系8月合計登錄1,579台，其中NX車系單月掛牌近750台，今年累積登錄10,004台，為單一車系的No.1；RX車系8月登錄442台，全年累計4,615台，為中大型豪華休旅車級距當中最熱銷的車款；UX車系8月登錄371台，全年累計販賣3,954台，為小型豪華休旅車級距當中最受顧客青睞的車款。Lexus感謝廣大消費者的信賴，1-8月份累計登錄台數達22,281台，突破去年全年19,327台，創下歷史新高。Lexus將持續提供卓越且悉心款待的服務品質，帶給每位車主最尊榮的待遇。 關廠一天的代價竟然是113.5億！Toyota電腦故障損失真的超級慘 慶祝無限Mugen創立50週年 推出卡西歐聯名錶超熱血 【車勢星聞】野戰喊話車現身《能戰！全民新視界》記者會，9月2日開播 Tesla Model 3改款！續航力提升11%、內外皆小改 售價約114萬