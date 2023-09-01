▲Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷 3,000 台，限量聯名安全帽贈禮好評延長

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- 0 利率：9/30 前購車，最高享 36 期 0 利率分期付款。
- 0 保養：首次保養 0 元起，依據新購之車款，贈 $800 元或 $1,000 元維修保養金5。
10/1 前，購買 Gogoro x MUJI無印良品聯名車款，即享好禮二選一：
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10/31 前，首次申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡並成功綁定至 Gogoro Ｗallet 者，即可抽 500 點 Gogoro Smart Points7。
10/31 前，持卡人推薦親友辦卡，推薦人及被推薦人均可各享 1 個月資費折抵8。推薦人獎勵可重複領取，推薦的人數越多，賺越多！
1 點 Gogoro Smart Point 相當於 $1 元，可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及每趟 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。欲知台新 Gogoro Rewards 聯名卡回饋內容、適用通路及注意與限制事項，請參考官方網站：https://www.gogoro.com/tw/rewards/。