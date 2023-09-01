Tesla Model 3改款！續航力提升11%、內外皆小改　售價約114萬

Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷 3,000 台，限量聯名安全帽贈禮好評延長

▲Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷 3,000 台，限量聯名安全帽贈禮好評延長
▲Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷 3,000 台，限量聯名安全帽贈禮好評延長

2GameSome - 有車賞

Gogoro x MUJI無印良品聯名車款上市以來備受各界矚目，一個月即突破 3,000 張訂單，不僅掀起無印風移動美學熱潮，更帶動 Gogoro 八月整體訂單數較上月大漲五成。為回饋廣大消費者的支持，Gogoro 即日起祭出為期一個月、適用於全車系的「好事再 0 」超狂購車方案 —— 0 頭款1、0 月租2、0 利率3、0 保養4，再加碼抽電池資費翻倍送，最高可獲得兩年免月租費。歡慶 Gogoro x MUJI無印良品聯名車款熱銷破表，購車優惠限時好評延長，入手即享禮遇二選一：贈同車色聯名安全帽一頂、或贈 0 月租及 0 保養。

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10/1 前，入手 Gogoro 任一車款，即可全面享受「好事再 0」購車優惠：

  • 0 頭款：Gogoro 提供多元付款方式，根據個人需求靈活規劃，免付頭款就把新車牽回家。
  • 0 月租：購車即送 3 個月電池資費折抵，加碼再參加「資費翻倍送」幸運輪盤抽獎活動一次，有機會抽中最高價值 $7,656 元的資費折抵獎勵。如選用月繳 $319 元自由省電池資費方案，相當於 24 個月免費騎。
  • 0 利率：9/30 前購車，最高享 36 期 0 利率分期付款。
  • 0 保養：首次保養 0 元起，依據新購之車款，贈 $800 元或 $1,000 元維修保養金5。
Gogoro x MUJI無印良品聯名車款好評加碼！享聯名安全帽或「0 月租、0 保養」二選一

10/1 前，購買 Gogoro x MUJI無印良品聯名車款，即享好禮二選一：

  • 贈同車色聯名安全帽一頂。
  • 或選擇「好事再 0」方案享 0 月租、0 保養優惠。
10/1 前購買 Gogoro VIVA ME 聯名車款，限量加贈三大熱銷配件：極簡造型後扶手、極簡造型鋁合金掛勾 、可攜式置杯袋（總價值 $2,060 元）。

9/30 前，首次申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡並於核卡後 30 天內，不限金額任刷 5 筆或購買 Gogoro 任一車款，即享 300 點 Gogoro Smart Points6。

10/31 前，首次申辦台新 Gogoro Rewards 聯名卡並成功綁定至 Gogoro Ｗallet 者，即可抽  500 點 Gogoro Smart Points7。

10/31 前，持卡人推薦親友辦卡，推薦人及被推薦人均可各享 1 個月資費折抵8。推薦人獎勵可重複領取，推薦的人數越多，賺越多！

1 點 Gogoro Smart Point 相當於 $1 元，可用於直接折抵每月電池資費，購車、維修保養等 Gogoro 門市任意消費，以及每趟 GoShare 騎乘費用，或於 App 兌換 Gogoro 網路商店購物金。欲知台新 Gogoro Rewards 聯名卡回饋內容、適用通路及注意與限制事項，請參考官方網站：https://www.gogoro.com/tw/rewards/

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