▲宏佳騰 9 月優惠開跑 信貸 0 利率 輕鬆迎接開學好新騎

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老車主感恩回饋方案
- 即日起至10月31日止，凡持出廠日為民國109年12月31日前（含）之宏佳騰燃油機車車款之車主行車執照，至宏佳騰經銷據點購買以下車款即享老車主回饋方案
優惠車款
內容
|燃油機車優惠車款
STR
|購車即補助$15,000元
New CO-IN 入門版
|購車即補助$8,000元
Dory 125 碟煞版
|購車即補助$7,000元
Gather 125
|購車即補助$13,000元
優惠車款
內容
|智慧電車優惠車款
Ai-1 Ultra Belt
|購車即補助$15,000元
Ai-1 Ultra ABS
|購車即補助$11,000元
Ai-2 Gather/+
|Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元
除一系列優惠方案回饋給車主外，宏佳騰更預告將於11/26（日）在苗栗西湖渡假村舉辦「宏佳騰25週年大會師－Double A 雙宏騎聚」，本次為品牌首度舉辦油電合併大會師，以油電共好、互利發展為願景，期望藉此凝聚向心力，讓宏佳騰油、電車車主互相交流，分享愛車體驗，欲知更多訊息，敬請關注宏佳騰／宏佳騰智慧電車官方網站。
宏佳騰迎接開學季 讓新學騎輕鬆出發
此外，宏佳騰祭出一系列優惠，最高優惠現折萬元，指定車款還可享信貸分期0利率，讓學生們輕鬆開始新的學年，擁有更多自由彈性。
9月優惠方案
- 即日起至9月30日止，購買宏佳騰智慧電車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$29,800元
優惠車款
內容
Ai-1 Ultra Belt
|*購車現折$7,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省萬元*購車即贈品牌風格安全帽
Ai-1 Ultra ABS
|*購車現折$8,000元
*購車享信貸分期0利率
*購車即贈品牌風格安全帽
優惠車款
內容
Ai-1 Sport+
|*購車現折$10,000元
*購車即贈品牌風格安全帽
Ai-1 Sport
|*購車現折$9,000元
*購車享信貸分期0利率
*購車即贈品牌風格安全帽
Ai-1 More
|*購車現折$3,000元
*購車即贈胎內式胎壓偵測器V2（價值$2,520元，安裝工資另計）
Ai-2 Gather
|*購車現折$6,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省$9,000元
*購車即贈專用造型風鏡（價值$4,299元，安裝工資另計）
Ai-3 More
|*購車現折$6,000元
*購車即贈胎內式胎壓偵測器V2（價值$2,520元，安裝工資另計）
Ai-4 Ever
|*購車現折$6,000元，現金購車再享$1,500元折扣，最高現省$7,500元
- 即日起至9月30日止，購買宏佳騰機車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$6,300元
優惠車款
內容
STR
|優惠方案二選一
*現金/信貸購車現折$3,000元
*刷信用卡享12/24期分期0利率
New CO-IN Keyless版
|優惠方案三選一
*現金購車現折$10,000元
*刷信用卡享12/24期分期0利率
*信貸分期專案享12/24/36期分期0利率
New CO-IN入門版
|優惠方案二選一
*現金購車現折$3,000元
*刷信用卡享12/24期分期0利率
Gather 125
|優惠方案二選一
*現金購車現折$8,000元
*信貸分期專案享12/24/36期分期0利率
Ai-2 Gather曠野綠特仕版亮眼上市 現買即送全新造型風鏡