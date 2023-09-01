Tesla Model 3改款！續航力提升11%、內外皆小改　售價約114萬

宏佳騰 9 月優惠開跑 信貸 0 利率 輕鬆迎接開學好新騎

▲宏佳騰 9 月優惠開跑 信貸 0 利率 輕鬆迎接開學好新騎
▲宏佳騰 9 月優惠開跑 信貸 0 利率 輕鬆迎接開學好新騎

2GameSome - 有車賞

宏佳騰秉持顧客至上原則，致力於提供高品質車款與優質的服務。為歡慶品牌25週年的重要里程碑，並感謝多年來一路支持的車主們，宏佳騰特別祭出感恩回饋方案，讓老車主享有最高尊榮禮遇。即日起至10月31日，凡持出廠日為民國109年12月31日前（含）之宏佳騰燃油機車之車主行車執照，即可享有暢銷車款STR、Ai-1 Ultra Belt有史以來最大購車折扣$15,000元！其中，跨界黃牌STR自上市後多次霸榜同級距銷售冠軍，特殊產品定位滿足許多騎士日常需求，深受消費者喜愛。本次宏佳騰提供老車主最優惠的STR購車福利，以感恩回饋方案搭配政府汰購補助，挑戰黃牌市場最低價，只要$126,000元就能將靈活鋼砲STR騎回家。還有Ai-1 Ultra ABS、Ai-2 Gather/+、Gather 125也推出超過萬元優惠折扣，就是要讓老車主感受到宏佳騰的用心，回饋超有感。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，宏佳騰智慧電車歡慶四週年，為讓車主可持續享有最佳用車體驗，提供電車車主智慧儀表更換7折優惠方案，凡至全台宏佳騰智慧電車門市更換儀表可享優惠，更換智慧儀表CROXERA 5／6可享優惠價$6,615／$10,115元（不含工資）的更換優惠價，活動只到10月31日，快把握機會回娘家將愛車煥然一新。

老車主感恩回饋方案

  • 即日起至10月31日止，凡持出廠日為民國109年12月31日前（含）之宏佳騰燃油機車車款之車主行車執照，至宏佳騰經銷據點購買以下車款即享老車主回饋方案

優惠車款

內容

燃油機車優惠車款

STR

購車即補助$15,000元

New CO-IN 入門版

購車即補助$8,000元

Dory 125 碟煞版

購車即補助$7,000元

Gather 125

購車即補助$13,000元


優惠車款

內容

智慧電車優惠車款

Ai-1 Ultra Belt

購車即補助$15,000元

Ai-1 Ultra ABS

購車即補助$11,000元

Ai-2 Gather/+

Ai-2 Gather+購車即補助$13,000元；Ai-2 Gather購車即補助$12,000元

老車主回饋購車方案詳情：https://www.aeonmotor.com.tw/pages/owner-rewards

除一系列優惠方案回饋給車主外，宏佳騰更預告將於11/26（日）在苗栗西湖渡假村舉辦「宏佳騰25週年大會師－Double A 雙宏騎聚」，本次為品牌首度舉辦油電合併大會師，以油電共好、互利發展為願景，期望藉此凝聚向心力，讓宏佳騰油、電車車主互相交流，分享愛車體驗，欲知更多訊息，敬請關注宏佳騰／宏佳騰智慧電車官方網站。

宏佳騰迎接開學季  讓新學騎輕鬆出發

9月開學季來臨，宏佳騰積極參與許多活動，以提供對宏佳騰有興趣的消費者更多實際體驗機會；9/9（六）－9/10（日）於台中麗寶渡假園區參與中區年度二輪盛會－MAAT機車嘉年華設攤，將會帶來油、電車款展示。宏佳騰智慧電車也將合作「Dcard移動萬事屋」前進校園開學季，9/19（二）世新大學、9/20（三）國立宜蘭大學、9/26（二）逢甲大學、9/27（三）國立成功大學與你相見，現場完成賞車或試乘任務即可獲得杜蕾斯好禮，讓宏佳騰和杜蕾斯一起守護你的安全試車。(杜蕾斯宣導安全性行為)

此外，宏佳騰祭出一系列優惠，最高優惠現折萬元，指定車款還可享信貸分期0利率，讓學生們輕鬆開始新的學年，擁有更多自由彈性。

9月優惠方案

  • 即日起至9月30日止，購買宏佳騰智慧電車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$29,800元

優惠車款

內容

Ai-1 Ultra Belt

*購車現折$7,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省萬元*購車即贈品牌風格安全帽

Ai-1 Ultra ABS

*購車現折$8,000元

*購車享信貸分期0利率

*購車即贈品牌風格安全帽


優惠車款

內容

Ai-1 Sport+

*購車現折$10,000元

*購車即贈品牌風格安全帽

Ai-1 Sport

*購車現折$9,000元

*購車享信貸分期0利率

*購車即贈品牌風格安全帽

Ai-1 More

*購車現折$3,000元

*購車即贈胎內式胎壓偵測器V2（價值$2,520元，安裝工資另計）

Ai-2 Gather

*購車現折$6,000元，現金購車再享$3,000元折扣，最高現省$9,000元

*購車即贈專用造型風鏡（價值$4,299元，安裝工資另計）

Ai-3 More

*購車現折$6,000元

*購車即贈胎內式胎壓偵測器V2（價值$2,520元，安裝工資另計）

Ai-4 Ever

*購車現折$6,000元，現金購車再享$1,500元折扣，最高現省$7,500元

  • 即日起至9月30日止，購買宏佳騰機車以下車款可享有優惠方案，再享政府汰購補助最高$6,300元

優惠車款

內容

STR

優惠方案二選一

*現金/信貸購車現折$3,000元

*刷信用卡享12/24期分期0利率

New CO-IN Keyless版

優惠方案三選一

*現金購車現折$10,000元

*刷信用卡享12/24期分期0利率

*信貸分期專案享12/24/36期分期0利率

New CO-IN入門版

優惠方案二選一

*現金購車現折$3,000元

*刷信用卡享12/24期分期0利率

Gather 125

優惠方案二選一

*現金購車現折$8,000元

*信貸分期專案享12/24/36期分期0利率

Ai-2 Gather曠野綠特仕版亮眼上市  現買即送全新造型風鏡

甫上市便引起廣泛關注的Ai-2 Gather曠野綠特仕版，顛覆既定印象，將商業載物實用性融合個人風格，以迷彩元素展現多元魅力，不論是城市通勤或是野外暢遊，皆具有卓越的多功能表現。凡於活動期間（即日起至9月30日）入主Ai-2 Gather曠野綠特仕版，搭配政府汰舊換新補助及購車金優惠，享最高$38,800折扣，再額外加贈全新選配精品「Ai-2 Gather 專用造型風鏡」（價值$4,299元，安裝工資另計），有效降低風阻，幫助騎士保持駕駛穩定性，提供更舒適的行車體驗。

Yaris Cross 勁敵現身？74.9 萬的 MG ZS 對你胃口嗎？

Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷 3,000 台，限量聯名安全帽贈禮好評延長

Mazda CX-5 BOSE® 響動版 107.9 萬元 限量上市

Infiniti QX60 七座休旅旗艦款推焦糖棕內裝

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問