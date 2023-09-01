Mazda CX-5 BOSE® 響動版 107.9 萬元 限量上市
MAZDA CX-5一直都是台灣市場中型進口休旅車指標車款，在同級價格帶的產品中，以細緻洗鍊的日式工藝、優越的駕馭樂趣，以及完善的安全科技配置，滿足廣大消費者期待，始終在中型進口休旅車銷售榜中名列前茅。台灣馬自達自9/1（五）宣布推出全新 MAZDA CX-5 BOSE®響動版，全面升級BOSE®環繞音響系統，並標配全速域CTS與360°環景輔助系統，不僅提供消費者豐富的駕馭樂趣，更兼顧便利性與安全科技，正式售價107.9萬元並採限量上市。為了讓更多消費者能擁有MAZDA休旅車獨特的操控性能與日系精緻休旅車的非凡價值，9月起針對MAZDA CX-5指定車型同步推出限時「低月付11,900元再贈乙式險」優惠購車方案*，讓車主們更加從容無虞地開啟美好擁車生活。
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聽覺在人的感官世界中至關重要，沈浸在餘音繞樑的原音車室中更是讓許多車主的駕馭樂趣有感提升；但道路噪音往往會影響行車中音樂聆聽的品質，MAZDA CX-5 BOSE® 響動版以現行20S Elite車型為基礎，售價維持107.9萬元，全面升級BOSE®環繞音響系統，並搭載AudioPilot噪音補償技術，不僅能減低外界噪音，營造車室的靜肅性，並可自動調節被噪音覆蓋部分的樂曲音量，讓駕駛者毋需調高整體音量來掩蓋惱人噪音，為每次駕乘提供準確、逼真的聆聽體驗，打造獨特的座艙聲學體驗，展現出眾的生活品味。MAZDA CX-5全車系標備無線 Apple CarPlayTM和Andriod AutoTM、與無線充電，少了線頭纏繞的簡約座艙讓駕乘者和數位生活無縫接軌，BOSE®環繞音響系統則為駕乘者的行車節奏增添許多雀躍的音符，愉悅展開每一次的探遊。20S Premium以上車型配有前排雙座導流通風座椅和駕駛座八向與副駕駛座六向電動調整功能，駕駛座還配有電動腰靠調整功能，讓駕乘者從容應對悶熱天氣，在台灣濕熱天氣下獲得廣大車主一致好評。25T AWD Signature車型內裝更是以 Nappa 真皮座椅、實木飾板的組合搭配，讓每次駕乘MAZDA CX-5猶如探索心靈的旅程，得到屬於自我沉澱和療癒時光。
讓駕乘者無後顧之憂，是MAZDA對安全不變的承諾。MAZDA CX-5 BOSE®響動版擁有完備i -ACTIVSENSE主動安全科技、全速域巡航模式車道維持輔助系統（CTS）與360°環景輔助系統，搭配前擋投影式全彩抬頭顯示器（Windshield HUD）、無線充電裝置和無線 Apple CarPlayTM，不僅提供平順輕快的駕馭體驗，也營造平穩舒適的乘坐感受。MAZDA CX-5 25T 2WD Sport Edition 與25T AWD Signature車型搭載SKYACTIV 2.5T高效汽油渦輪增壓引擎，以強大的動力支持MAZDA獨特的「人馬一体」操駕理念，全新進化的i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動更結合Off-Road模式，讓駕駛輕鬆挑戰頑強路面並及時脫困，享受自在的駕馭快感，讓駕馭MAZDA CX-5不但愜意歡樂且安心無畏。