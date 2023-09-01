▲Ford 針對 Focus / Kuga / Ranger 車系推優購專案！

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New Ford Kuga採用渦輪雙動力編成，EcoBoost®180車型搭載1.5L渦輪增壓汽油引擎，採用PFI歧管噴射與GDI缸內直噴雙噴油系統技術，搭配八速自排變速箱，具備最佳馬力180ps / 6,000rpm、26.3kgm / 3,000rpm峰值扭力輸出；以性能操控見長的EcoBoost®250車型採用整合先進雙渦流與電子式卸壓閥等先進技術的2.0L雙渦流渦輪增壓汽油引擎，創造領先同級250hp / 5,500rpm最大馬力及38.7kgm / 3,000rpm最大扭力，結合SelectShiftTM八速手自排變速箱，完美兼備強勁動能與高效節能的跑旅特質。而EcoBoost®250車型更搭載AWD可分離式智慧四輪驅動系統，能於毫秒間精準判斷全地形路況，智慧切換四輪驅動或前輪驅動，同時調節前後軸扭力輸出，達到絕佳燃油效率。無論是濕滑、雪地、沙地等路況，皆能施展最佳抓地與脫困力，讓操控更能得心應手。
New Ford Focus上市以來，以多元車型設定，包含旅行車、五門掀背至跨界休旅，均獲得市場的一致好評，並且秉持「與德同規」產品理念，帶來更為清晰的操駕路感、更為精準的指向以及穩定車身動態的駕馭樂趣。其中以承襲ST運動基因廣獲消費者喜愛的New Ford Focus Hatchback採用1.5升三缸EcoBoost®182渦輪增壓汽油引擎，擁有同級最佳182ps最大馬力及SelectShift™八速手自排變速箱，不僅擁有最高17.1km/L高效油耗表現，在稅賦上也更加經濟親民；New Ford Focus Active則在延續Focus車系操控本質的同時，帶來更優異的乘坐舒適性，其離地高度163mm（前懸提高40mm／後懸提高44mm），搭配後獨立式懸吊系統和同級唯一的多地形處理能力，並提供標準、節能、運動、防滑或非鋪裝路面等多種動態行車模式，讓駕駛能夠自信穿梭於都會與郊區，享受不設限的安全感與輕鬆的駕馭體驗。此外，New Ford Focus針對Hatchback／Active車型特別推出「電尾特仕版」，舊換新81.4萬元起，車主可輕鬆以電動輔助開啟後行李廂尾門，吸附式啟閉設計更添質感，一鍵滿足生活便利與多元運用，同時減輕上下物品的負擔。
正宗美式智駕休旅運動皮卡The All-New Ford Ranger擁有更強悍的越野及地形征服實力、全面進化的數位座艙科技，以及同級最完整的主動安全科技與被動安全防護；其中XLT車型在商業的多工應用與駕乘舒適，均展現出無人能出其右的絕佳表現，更以極具競爭力的價格為消費者開啟入主優質皮卡的大門。其搭載2.0L直列四缸柴油渦輪引擎（170ps／41kg-m）及SelectshiftTM六速手自排變速箱，可於低速時提供強大的扭力，展現豐沛動力輸出之餘，更擁有出色的貨斗載物優勢和高達3,500kg的拖曳能力，並標配高抗磨車斗護板、車斗固定扣環、置物箱快拆蓋以及可調式車斗滑軌等機能，隨時因應專業職人各式需求，靈活裝載貨品、家用物品或露營用具等多元型態物件。同時，標配9顆SRS輔助氣囊及Ford Co-Pilot360TM全方位智駕輔助系統，為同級最先進的新世代智駕休旅運動皮卡。
車款
優惠活動內容
|New Ford Kuga全車系
|2023年9月1日至9月30日止推出「全心守護專案」
|New Ford Focus全車系
（進口車型除外）
|2023年9月1日至9月30日止推出「心動專案」
|The All-New Ford Ranger
|2023年9月1日至9月30日止