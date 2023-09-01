▲延續 Subaru 品牌月強勁買氣 全車系同享高額 0 利率優惠

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SUBARU台灣意美汽車本月加碼推出多項優惠專案，提供消費者更多元化的購車選擇，依照個人喜好選擇做適合自己的理想坐駕。深受年輕消費客群所喜愛的全新日本進口潮旅Crosstrek，憑藉著傲視同級CUV級距的產品實力自信演繹跨界精彩，本月入主Crosstrek可享100萬36期0利率和5年或12萬公里原廠保固。主力休旅SUBARU Forester入主指定車款(2.0 i-S車型)可享90萬40期高額0利率、加贈電動尾門(2.0 i-L車型)及360度環景影像系統(價值3萬元)及5年或12萬公里原廠保固等優惠，以最實質的回饋感謝廣大森林人鐵粉的熱情支持。
除了Crosstrek和Forester兩款休旅主力之外，豪華旗艦休旅Outback、性能跑車BRZ均可享120萬60期高額0利率和5年12萬公里原廠保固。至於純電最強休旅Solterra及超性能房車/家庭跑旅WRX & WRX WAGON震撼優惠同步登場，入主這三部超人氣車款即可享150萬60期高額0利率和5年12萬公里原廠保固，並針對WRX & WRX WAGON車系推出5萬公里免費保養的優惠禮遇。
SUBARU史上最狂開學祭即日起隆重登場，敬邀全台消費者和狂熱的SUBARISTS親臨SUBARU全台展示中心賞車及試乘體驗，透過貼心為您規劃的全車系購車優惠專案，入手心儀的SUBARU車款更Easy。
車型
建議售價（萬）
優惠促銷方案
|24MY CROSSTREK 2.0 i-S EyeSight
$111.8
|23MY Forester
|2.0 i-L ES
$115.8
|2.0 i-L ES GT Edition Lite
$122.8
|2.0 i-L ES GT Edition
$127.8
|2.0 i-S ES
$125.8
|2.0 i-S Black Edition
$126.8
|2.0 i-S ES GT Edition
$135.8
|23MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$159.8
|2.5 i-T ES (可選雙色內裝)
$162.8
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
|2.4 AT ES
$166.8
|23MY WRX 4D 2.4 EyeSight
$172.8
|23MY WRX Wagon 2.4 EyeSight
$178.8
|23MY Solterra
|單色
$189.8
|雙色 (冰川白/黑車頂)
$191.8