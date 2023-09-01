Tesla Model 3改款！續航力提升11%、內外皆小改　售價約114萬

延續 Subaru 品牌月強勁買氣 全車系同享高額 0 利率優惠

▲延續 Subaru 品牌月強勁買氣 全車系同享高額 0 利率優惠
▲延續 Subaru 品牌月強勁買氣 全車系同享高額 0 利率優惠

2GameSome - 有車賞

伴隨暑假邁入尾聲、同時迎接史上最狂開學祭到來，延續「SUBARU極限回歸品牌月」的活動氣勢與熱烈買氣，SUBARU台灣意美汽車自九月起加碼推出更有感的購車優惠，不僅全車系同享高額0利率之外，指定車款再加贈360度環景影像系統，日本進口極致安全車款讓您輕鬆入手更Easy！

我是廣告 請繼續往下閱讀
SUBARU台灣意美汽車本月加碼推出多項優惠專案，提供消費者更多元化的購車選擇，依照個人喜好選擇做適合自己的理想坐駕。深受年輕消費客群所喜愛的全新日本進口潮旅Crosstrek，憑藉著傲視同級CUV級距的產品實力自信演繹跨界精彩，本月入主Crosstrek可享100萬36期0利率和5年或12萬公里原廠保固。主力休旅SUBARU Forester入主指定車款(2.0 i-S車型)可享90萬40期高額0利率、加贈電動尾門(2.0 i-L車型)及360度環景影像系統(價值3萬元)及5年或12萬公里原廠保固等優惠，以最實質的回饋感謝廣大森林人鐵粉的熱情支持。

除了Crosstrek和Forester兩款休旅主力之外，豪華旗艦休旅Outback、性能跑車BRZ均可享120萬60期高額0利率和5年12萬公里原廠保固。至於純電最強休旅Solterra及超性能房車/家庭跑旅WRX & WRX WAGON震撼優惠同步登場，入主這三部超人氣車款即可享150萬60期高額0利率和5年12萬公里原廠保固，並針對WRX & WRX WAGON車系推出5萬公里免費保養的優惠禮遇。

SUBARU史上最狂開學祭即日起隆重登場，敬邀全台消費者和狂熱的SUBARISTS親臨SUBARU全台展示中心賞車及試乘體驗，透過貼心為您規劃的全車系購車優惠專案，入手心儀的SUBARU車款更Easy。

車型

建議售價（萬）

優惠促銷方案

24MY CROSSTREK 2.0 i-S EyeSight

$111.8

  1. 100萬36期0利率
  2. 5年或12萬公里原廠保固
23MY Forester

2.0 i-L ES

$115.8

  1. 60萬24期0利率
  2. 加贈電動尾門
  3. 加贈360度環景影像系統 (價值3萬元)
  4. 5年或12萬公里原廠保固
2.0 i-L ES GT Edition Lite

$122.8

2.0 i-L ES GT Edition

$127.8

2.0 i-S ES

$125.8

  1. 90萬40期0利率
  2. 加贈360度環景影像系統 (價值3萬元)
  3. 5年或12萬公里原廠保固
2.0 i-S Black Edition

$126.8

2.0 i-S ES GT Edition

$135.8

23MY Outback

2.5 i-T ES LITE

$159.8

  1. 120萬60期0利率
  2. 5年或12萬公里原廠保固
2.5 i-T ES (可選雙色內裝)

$162.8

23MY BRZ

2.4 MT

$162.8

  1. 120萬60期0利率
  2. 5年或12萬公里原廠保固
2.4 AT ES

$166.8

23MY WRX 4D 2.4 EyeSight

$172.8

  1. 150萬60期0利率
  2. 5萬公里免費保養
  3. 5年或12萬公里原廠保固
23MY WRX Wagon 2.4 EyeSight

$178.8

23MY Solterra

單色

$189.8

  1. 150萬60期0利率
  2. 5年或12萬公里原廠保固
雙色 (冰川白/黑車頂)

$191.8

Yaris Cross 勁敵現身？74.9 萬的 MG ZS 對你胃口嗎？

Gogoro x MUJI 無印良品聯名車款熱銷 3,000 台，限量聯名安全帽贈禮好評延長

宏佳騰 9 月優惠開跑 信貸 0 利率 輕鬆迎接開學好新騎

Mazda CX-5 BOSE® 響動版 107.9 萬元 限量上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問