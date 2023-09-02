▲外觀微調、內裝精進 全新改款 Tesla Model 3 首度亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
全新改款 Tesla Model 3 首度於中國大陸市場亮相。Tesla 號稱新款 Model 3 擁有十多處的升級，不過首先在外觀方面，新款 Model 3 的車身輪廓仍與現行款大相同，主要是針對細節方面進行了調整優化。車頭部分可以看到新款 Model 3 的頭燈經過重新設計，相較舊款更加狹長犀利，內部同樣有 LED 日行燈光調點綴。前保險桿造型也同步更新，取消氣壩的設計整體看上去更加簡潔。在車身尺碼方面，新款 Model 3 的車長為 4,720mm 毫米（增加26mm）、車寬為1,848mm（減少2mm）、車高為 1,442mm（增加1mm），軸距則維持 2,875mm 的表現。
車側部分並沒有太多變化，僅換上全新造型的 18 吋及 19 吋輪圈，值得一提的是，新款 Model 3 首度加入後排雙層玻璃，可進一步提升車內的靜謐性。除此之外，Tesla 官方也指出全車的避震系統均進行優化，可大幅度提升吸震能力。在車尾方面，尾燈內部加入全新的 C 字形 LED 光條，同時尾廂中央也改採 TESLA 的字母標。
進入車內，中控台取消木紋飾板，整體設計更加簡潔，同時新增環抱式的 256 色氣氛燈，進一步提升科技感受。方向盤造型亦經過重新設計，增加簍空的設計，同時新款 Model 3 也取消了方向盤後方的換擋撥桿，換擋方式整合在螢幕當中；另外，方向燈、燈光、雨刷器等等功能均整合在方向盤上。而在座椅部分雖然外表看似不變，但這次前排加入了座椅通風功能，後座也新增 8 吋的控制螢幕。
動力方面，後驅版的峰值輸出為 194kW，峰值扭力為 340Nm；四驅版峰值輸出達 331kW，峰值扭力則有 559Nm。續航方面，長續航全輪驅動版經過 CLTC 測試規範下最大續航里程約為 713km；後驅版則為 606km。