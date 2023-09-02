▲迎接純電時代 新一代 Mini Cooper 和 Countryman 正式登場

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Mini 正式發表全新一代 Cooper 及 Countryman 車系。全新一代 Cooper 在外形上仍保有品牌一直以來的設計風格，雖然整體車身尺碼更進一步提升，但凡舉頭燈、氣壩、車身線條及輪廓依舊採用圓形的設計元素，可以看到車頭傳承 Mini 具有豐富變適度的圓形頭燈，搭配醒目的全新八邊形格柵。而在這一次的 LED 頭燈更首度加入三種模式，並支援迎賓或者告別的動畫展演效果。
來到車側，可以看到 Mini 車系最具特色的雙色塗裝，最大的變化在於後視鏡取消圓形的造型；而在車尾則可以看到尾門中央有一道貫穿式的黑色飾條，中央加入 COOPER 字母，兩側則與三角形的 LED 尾燈相連一起。
車內部分搭載新一代車機系統 Mini Operating System 9，首度應用在 9.44 吋的超大型圓形霧控螢幕，其以 Android 開放原始碼計畫(AOSP) 為基礎所設計，具備多項新穎的功能，包括智慧助手、互聯網商城、全新導航系統等等。同時在取消方向盤後方的儀錶板後，其原有的資訊則被 HUD 抬頭顯示器取代。而排檔桿、啟動按鍵全部置於多媒體螢幕下方，而 5 組實體按鍵也是 Mini 一直以來堅持的設計，功能分別是電子手剎車、檔位、車輛啟閉、駕駛模式和音量控制。
動力上除了汽油之外，新一代 Cooper 將首推 EV 純電車型，而以高階的 Cooper S 車型為例，汽油車型具有紅色的 S 徽飾，而 EV車型則採用螢光黃的 S徽飾。性能表現上，入門 Cooper E 將採用容量為 40kWh 電池模組，可提供約 386公里的續航里程。其搭載的單顆電動馬達可發揮 181 匹最大馬力，而 Cooper SE 則將換上 54kWh 的電池模組，並改採輸出達 215 匹的單顆電動馬達。
至於第三代大改款 Countryman 則是與第三代 BMW X1 (以及 iX1 )共享 FAAR 平台打造，也因此讓車格從原本的都會跨界車轉型為更加純正的 SUV 血統。其車身尺碼長 4,433mm、寬 1,843mm、高 1,656mm，比起舊款還要多出 130mm 的車長及 60mm 車高
動力上，原廠初期規劃Countryman E 和 Countryman SE ALL4。其中 Countryman E 將搭載一組可產生 201 匹、250 牛頓米的前置電動馬達，其 WLTP 規範續航里程約為 462 公里；而 Countryman SE ALL4 則將配備雙電動馬達，可發揮出 308 匹、494 牛頓米最大綜效輸出，最大續航里程可達 433 公里。