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268萬起，IFINITI QX60 日系極致七人座休旅 品味之選 ，旗艦款焦糖棕內裝驚艷登場

▲ 268萬起，IFINITI QX60 日系極致七人座休旅 品味之選 ，旗艦款焦糖棕內裝驚艷登場
▲ 268萬起，IFINITI QX60 日系極致七人座休旅 品味之選 ，旗艦款焦糖棕內裝驚艷登場

Carture 車勢文化

Ifiniti QX60日系極致七人座休旅，秉持以人為本的日式匠人究極工藝，精雕細琢打造雍容大氣的車身外型及兼具科技與藝術的高質感內裝，讓每一處細節盡顯品味與優雅。

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並搭載守護安全的ProPilot智慧駕駛輔助科技(註1)及行穩藏勁的VQ35缸內直噴V6引擎，提供車主家人最極致豪華的乘坐體驗，為進一步滿足消費者對品味及質感的追求，Ifiniti Taiwan宣布QX60旗艦款導入焦糖棕內裝色，旗艦款選配焦糖棕內裝建議售價288萬元(註2)驚艷登場。

心征服者  日系極致七人座休旅品味之選

Ifiniti QX60日系極致七人座休旅，秉持以人為本的日式匠人究極工藝，讓車輛不僅是移動工具，更是對全家人的極致寵愛，讓每段旅程滿載歡樂與笑容，征服全家人的心。QX60具備靈活的車內空間運用，且搭載守護安全的ProPILOT 智慧駕駛輔助科技，提供Level 2輔助駕駛功能(註3)，同時擁有雍容大氣的外型及兼具科技與藝術的高質感內裝，並搭載連續14年獲得WardsAuto十大最佳引擎獎的VQ系列引擎(註4)，給家人最極致豪華的乘坐體驗。

 旗艦款焦糖棕內裝  驚艷登場 

Ifiniti 致力將日式的款待精神，延伸為極致的乘駕體驗，而QX60則完美體現以「人」為本的品牌理念，讓Ifiniti QX60擁有極致豪華的乘坐體驗。為進一步滿足消費者對品味及質感的追求，Ifiniti為 QX60旗艦款推出選配焦糖棕內裝色，結合優雅設計與尊榮豪華，讓車內的每一處細節盡顯獨特品味，旗艦款選配焦糖棕內裝建議售價288萬元驚艷登場。

在乘坐空間上，以劇院式座椅，為後排乘客創造開闊視野；以寬敞的座椅空間，讓長途的旅程，有了舒心、舒適的乘坐享受。Ifiniti QX60重新定義家庭七人座休旅車的格局，使家庭出遊更加愜意，陪伴您與家人共創歡樂、幸福的美好回憶。

 月雲藍  寰宇之中的出眾非凡 

Ifiniti QX60自上市以來以日式匠人究極工藝，攫取眾人目光，推出6種車色選擇，其中專屬QX60的獨特外觀色「月雲藍」更是深受消費者喜愛；「月雲藍」靈感來自於夜空中從雲朵透出的輕柔月光，月光穿過雲層時，雲的細小水滴使光線折射，使月光以不同的角度與波長穿過雲層，映照出獨特色彩，以多層次的灰藍色調為軸，當車體受不同角度及強弱的光線照耀時，如同穿過雲層的月光，產生色調的細微變化，凸顯QX60的優美身形與細緻的線條設計，入主QX60風尚款及旗艦款皆可擁有專屬獨特車色。

竭誠歡迎消費者蒞臨全台Ifiniti展示中心，感受QX60最極致豪華的乘坐體驗，以及旗艦款焦糖棕內裝與月雲藍的獨特魅力，也竭誠歡迎心動的消費者把握機會入主成為 QX60 車主。詳情請參閱官方網站www.infiniti.com.tw或電洽 Ifiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢(註5)。

車款規格

 建議售價

 車色
QX60 AWD風尚款

 268萬元
  1. 月雲藍
  2. 晨曦白
  3. 銀雪灰
  1. 曜石黑
  2. 日冕金
  3. 湛海藍
QX60 AWD旗艦款

 285萬元
QX60 AWD旗艦款選配焦糖棕內裝

 288萬元
註1：ProPILOT智慧駕駛輔助科技(包含LKA車道維持輔助系統、世界首創PFCW超視距車輛追撞警示系統、ICC全速域智慧定速系統、BSI盲點側撞預防系統、LDP車道偏移預防系統及RCTA後方側向車流警示系統)及其他安全性系統功能之規格配備作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於廣告篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前請務必洽各Ifiniti Taiwan展示中心或至Ifiniti官網詳閱相關說明，或參閱使用手冊或配備說明書。
註2：本新聞稿所示金額皆為新台幣。所載車價皆為建議售價，會因車輛選配用品、套件不同而有所變更，詳細售價資訊請至Ifiniti Taiwan各授權展示中心洽詢，Ifiniti Taiwan保有隨時變更及解釋之權利。
註3：自動駕駛五等級(Level 0-5)並非認證，而係根據國際自動機工程師學會（SAE International）與美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）依據不同的駕駛輔助至完全自動化程度設計，其中Level 2定義上仍需由駕駛控制車輛，但系統有多項駕駛輔助功能，包括可以幫助行車轉向、加減速等輔助駕駛系統。ProPILOT智慧駕駛輔助科技已具備符合Level 2所定義之輔助駕駛配備。
註4：1995-2008年WardsAuto評選得獎引擎為VQ系列引擎之相關得獎訊息，請參閱 WardsAuto官網資訊： https://www.wardsauto.com/news-analysis/nissan-vq-enjoys-14-years-accolades
註5：實際規格、配備及車色以實車為準，有關詳細產品資訊，請至全台Ifiniti 各授權展示中心洽詢。

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