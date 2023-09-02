▲ 268萬起，IFINITI QX60 日系極致七人座休旅 品味之選 ，旗艦款焦糖棕內裝驚艷登場

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並搭載守護安全的ProPilot智慧駕駛輔助科技(註1)及行穩藏勁的VQ35缸內直噴V6引擎，提供車主家人最極致豪華的乘坐體驗，為進一步滿足消費者對品味及質感的追求，Ifiniti Taiwan宣布QX60旗艦款導入焦糖棕內裝色，旗艦款選配焦糖棕內裝建議售價288萬元(註2)驚艷登場。
心征服者 日系極致七人座休旅品味之選
Ifiniti QX60日系極致七人座休旅，秉持以人為本的日式匠人究極工藝，讓車輛不僅是移動工具，更是對全家人的極致寵愛，讓每段旅程滿載歡樂與笑容，征服全家人的心。QX60具備靈活的車內空間運用，且搭載守護安全的ProPILOT 智慧駕駛輔助科技，提供Level 2輔助駕駛功能(註3)，同時擁有雍容大氣的外型及兼具科技與藝術的高質感內裝，並搭載連續14年獲得WardsAuto十大最佳引擎獎的VQ系列引擎(註4)，給家人最極致豪華的乘坐體驗。
旗艦款焦糖棕內裝 驚艷登場
Ifiniti 致力將日式的款待精神，延伸為極致的乘駕體驗，而QX60則完美體現以「人」為本的品牌理念，讓Ifiniti QX60擁有極致豪華的乘坐體驗。為進一步滿足消費者對品味及質感的追求，Ifiniti為 QX60旗艦款推出選配焦糖棕內裝色，結合優雅設計與尊榮豪華，讓車內的每一處細節盡顯獨特品味，旗艦款選配焦糖棕內裝建議售價288萬元驚艷登場。
在乘坐空間上，以劇院式座椅，為後排乘客創造開闊視野；以寬敞的座椅空間，讓長途的旅程，有了舒心、舒適的乘坐享受。Ifiniti QX60重新定義家庭七人座休旅車的格局，使家庭出遊更加愜意，陪伴您與家人共創歡樂、幸福的美好回憶。
月雲藍 寰宇之中的出眾非凡
Ifiniti QX60自上市以來以日式匠人究極工藝，攫取眾人目光，推出6種車色選擇，其中專屬QX60的獨特外觀色「月雲藍」更是深受消費者喜愛；「月雲藍」靈感來自於夜空中從雲朵透出的輕柔月光，月光穿過雲層時，雲的細小水滴使光線折射，使月光以不同的角度與波長穿過雲層，映照出獨特色彩，以多層次的灰藍色調為軸，當車體受不同角度及強弱的光線照耀時，如同穿過雲層的月光，產生色調的細微變化，凸顯QX60的優美身形與細緻的線條設計，入主QX60風尚款及旗艦款皆可擁有專屬獨特車色。
竭誠歡迎消費者蒞臨全台Ifiniti展示中心，感受QX60最極致豪華的乘坐體驗，以及旗艦款焦糖棕內裝與月雲藍的獨特魅力，也竭誠歡迎心動的消費者把握機會入主成為 QX60 車主。詳情請參閱官方網站www.infiniti.com.tw或電洽 Ifiniti Taiwan 免付費服務專線 0800-333-399 查詢(註5)。
| 車款規格
| 建議售價
| 車色
| QX60 AWD風尚款
| 268萬元
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| QX60 AWD旗艦款
| 285萬元
| QX60 AWD旗艦款選配焦糖棕內裝
| 288萬元