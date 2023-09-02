▲當地最貴的車款 ! Hyundai Ioniq 5 N 將於 2024 年於澳洲上市

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Hyundai 首款性能化電動休旅 Ioniq 5 N 將在 2024 於澳洲市場販售。Ioniq 5 N 擁有更具侵略性的前保險桿設計，透過加大進氣壩的方式來提升性能韻味，同時透過紅色的線條點綴，同時前下擾流延伸至車頭兩側與前葉子板輪拱銜接能帶來更好的下壓力，並展現出十足的賽道化風格。車側部分則可以看到尺碼更大的胎圈，同時加入寬厚的側裙，並同樣搭配紅色元素點綴。車尾方面則可以看到後葉子板的寬體效果，同時後保桿也進行優化升級，導入黑色飾板並延伸至後尾燈，底部則配有空氣氛流器和直立式的霧燈設計。
進入車內，整體佈局與現行販售的標準車型差異不大，不過在儀表板、多媒體觸控螢幕、座椅等細節之處增加了不少的 N 性能化招牌徽識及專屬介面。最大的不同之處在於方向盤採用專屬樣式，同時擁有駕駛模式的按鍵設定。另外駕駛人可以透過方向盤後方的兩個撥桿來實現虛擬換擋，並擁有類似於 i30 N 那樣的換擋震動感。
動力方面，Ioniq 5 N 採用 84kWh 電池模組，前軸馬達輸出為 166 kW（222 hp），後軸馬達則為 282 kW（378 hp），官方公佈綜效輸出在標準模式下為 448 kW (601 hp)，若開啟 Boost 模式則可提升至 478 kW (641 hp)，僅需 3.4 秒即可達到每小時 100 公里，最高時速可達每小時 260 公里。