▲Toyota Prius PHEV No.013 ---- 上下車方便嗎？

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根據本站實際量測，Prius PHEV 的前門最大可開啟達約 57.9 度，後門則最大可開啟達約 62 度，至於前門檻的最低距地高度約是 38 公分，後門檻的最低距地高度約是 38.5 公分。Prius PHEV 的車格尺碼屬於 C-Segment 的傾背車，適合都會穿梭與日常代步之用，根據本站實際量測，Prius PHEV 的前門最大可開啟達約 57.9 度，後門則最大可開啟達約 62 度，至於前門檻的最低距地高度約是 38 公分，後門檻的最低距地高度約是 38.5 公分，這樣的數字來看，車門開啟的角度算是水準之內，門檻距地高也受惠於整體空氣力學造型設計使車身降低，進而創造出易於跨出跨入的乘坐位置。
進出雙前座時，Prius PHEV 適當的門檻高度對於跨入車艙來說相當輕鬆，不過因整車運用大量有助於改善燃油經濟性的空氣力學設計，因此在側裙部分做出相當立體的造型，使雙前座外側區段較為突出，在上下車時可稍微留意。首先從雙前座來看，在跨入車艙之時，體驗到 Prius PHEV 的門檻高度設定頗為適當，因此整體進出車室前半部的過程算是相當輕鬆，然而 Prius PHEV 考量燃油經濟性而導入大量有助於改善空氣力學的流線設計，因此設計出相當立體的側裙細部造型，造成側裙經過雙前座外側時，輪廓較為突出，在上下車時可稍微留意。
Prius PHEV 的車頂線條自 B 柱上方往後開始持續下降，然而後門窗框受惠於大小兩片玻璃的分離式設計，使車門上方開口得以向車尾延伸，因此在出入車室時，頭部擁有足夠的移動空間，並未因相當流線的車身造型而有所不便。來到後座，Prius PHEV 因整車承襲高度流線型的設計語彙，其車頂線條從 B 柱上方起，便開始往車尾方向持續下降，看似會影響出入車室時的頭部空間，不過 Prius PHEV 的後門窗框受惠於大小兩片玻璃的分離式設計，使車門上方開口得以往 C 柱範圍拉伸，使得乘客在出入車室時，還是擁有足夠的頭部移動空間，並未因相當流線的車身造型而有所不便。值得注意的是，Prius PHEV 的後門下方開口略為向車身前端收斂，但開口外框仍保留足敷讓腳部順暢上下車的通道，不過在使用此車初期可注意側裙接近後輪拱處的突出部分，整體來說，Prius 的後座對於不同身材的乘員進出車室時，均不會感到有所不便之處。
Prius PHEV 的後門下方開口略為向車身前端收斂，但開口外框仍保留足敷順暢上下車的通道，不過在使用此車初期可注意側裙接近後輪拱處的突出部分，整體來說在後座不同身材的乘員進出車室時均不會感到有所不便之處。本週使用情形方面，Prius PHEV 全車各項機能均正常運作，其用途以小七哥及編輯部作為公務與拍攝支援為主，行駛路線絕大多數落在台北市區，而其油耗資訊因自前一次 8/16 添加 28.26 公升的 92 無鉛汽油至跳停後，直到本文截稿時仍未再次加油，因此本站將在下回再度加滿油後，再與各位讀者們分享油耗資訊。